WhatsApp: ecco l’ultimo update per Apple Watch

Come ben sapete di recente WhatsApp ha annunciato l’arrivo del supporto ufficiale per quanto riguarda Apple Watch tramite un’applicazione apposita, si è trattato di un cambiamento decisamente molto importante poiché fino a questo momento WhatsApp non garantiva un supporto completo e totale allo smartwatch di Apple e i messaggi potevano semplicemente essere visualizzati in modo rapido, ma allo stesso tempo molto limitato.

Di recente dunque WhatsApp è approdato in via definitiva su Apple Watch e ovviamente ciò rappresentato un passo in avanti importante poiché ha garantito agli utenti delle funzionalità indipendenti tramite lo smartwatch, dopo il primo esordio dunque avvenuto verso l’inizio di novembre adesso iniziano degli update che puntano a migliorare l’esperienza d’uso degli utenti.

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Update che migliora le prestazioni

Di recente WhatsApp ha rilasciato un update per la sua applicazione per iOS e per Apple Watch che va di fatto a migliorare le prestazioni generali del sistema quando per l’appunto si utilizza WhatsApp tramite Apple Watch, nello specifico non ci sono state introduzioni di nuove funzionalità o cambiamenti radicali, ma adesso l’intero sistema risulta decisamente più reattivo, fluido e preciso, ricordiamo che attualmente WhatsApp consente di rispondere ai messaggi tramite note vocali o registrando il messaggio scritto tramite la dettatura vocale, si può reagire in modo rapido ad alcuni messaggi, ma non si può scorrere troppo indietro nella cronologia chat.

In parole povere, adesso WhatsApp si sta concentrando a garantire la migliore esperienza d’uso possibile con gli elementi attualmente presenti e poi in futuro probabilmente inizierà a introdurre qualcosa di nuovo e di migliore rispetto alla situazione attuale, ovviamente per continuare ad utilizzare WhatsApp su Apple Watch è necessario avere l’iPhone connesso in modo costante, in un futuro probabilmente i due elementi diventeranno indipendenti ma non sappiamo esattamente quando, ovviamente gli aggiornamenti sono scaricabili rapidamente dallo store di Apple.