WhatsApp: ecco la truffa del primo dell’anno che colpisce in Italia

Un’applicazione che certamente utilizziamo tutti i giorni è whatsApp, la nota piattaforma tinta di verde infatti risulta una delle applicazioni più attive negli smartphone di ogni utente poiché chiunque scambia messaggi in modo costante con i proprietari e ovviamente WhatsApp in questa dinamica rivendica un ruolo centrale, l’applicazione gode di una popolarità talmente importante che nel corso degli anni ha superato una quota di utenti miliardaria e continua a crescere senza sosta.

L’enorme numero di utenti, purtroppo, però non annovera soltanto persone comuni che vogliono utilizzare WhatsApp per scambiare i messaggi, ma anche purtroppo persone con cattive intenzioni e nello specifico truffatori, questi ultimi infatti hanno capito che usare WhatsApp può essere molto vantaggioso poiché mette direttamente in contatto con una mole di utenti impressionante, cosa che ovviamente aumenta le probabilità di successo poiché aumenta il numero di prede da attaccare.

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Le truffe online, dunque sono ormai certezza su WhatsApp da diverso tempo e ogni anno tornano con nuove modalità. Pensate ovviamente per ingannare le persone, anche in Italia il fenomeno colpisce periodicamente e oggi vi raccontiamo una nuova truffa che non vuole rubare soldi alle vittime, bensì la loro identità, scopriamo come funziona.

La truffa ruba account

La truffa di cui vi parliamo oggi punta a rubare l’account alla vittima, il tutto si svolge in due step, dapprima i truffatori cercano di entrare nell’account WhatsApp della vittima utilizzando il suo numero, in quel momento WhatsApp ovviamente genera una OTP che viene inviata direttamente alla vittima, qui scatta la seconda fase, i truffatori contattano la vittima fingendosi degli utenti comuni e chiedendo al malcapitato di inviare un codice a sei cifre che a detta dei truffatori hanno inviato per sbaglio proprio a suddetta persona, ovviamente per una semplice questione di corrispondenza, il codice sei cifre tanto discusso non è altro che la OTP per entrare nell’account della vittima, una volta ottenuta ovviamente la vittima perde il proprio account e i truffatori hanno un’identità decisamente attendibile per truffare altre persone.