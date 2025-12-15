WhatsApp: ecco la nuova truffa che vi sottrae l’account senza rimedio

L’applicazione di messaggistica più utilizzata da tutti noi sicuramente WhatsApp, la piattaforma vanta infatti un bacino di utenti davvero vasto e sconfinato che annovera ogni tipologia di persona che installa l’applicazione sul proprio smartphone, la vastità del bacino di utenza è incredibile al punto che il numero di account ha superato quota 2 miliardi ormai da diverso tempo.

Questa enorme fetta di utenza purtroppo però include tra le proprie fila anche utenti poco raccomandabili che vedono WhatsApp come una possibilità di guadagno fraudolenta ai danni degli utenti comuni, ovviamente il nome che stiamo citando è quello dei truffatori che utilizzano WhatsApp per i propri fini truffaldine che consistono nell’ottenere denaro illecitamente dai poveri utenti che ci cascano oppure informazioni sensibili.

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La truffa ruba account

Il fenomeno, purtroppo, colpisce tutti e non sembra dare segno di arresto, anche in Italia purtroppo i casi si stanno intensificando dal momento che le segnalazioni continuano a susseguirsi una dietro l’altra, ecco dunque che oggi vi vogliamo raccontare l’ultimo ritrovato che i truffatori stanno sfruttando per poter ingannare le vittime e nello specifico rubare il loro account WhatsApp, il quale ovviamente può tornare molto utili ai truffatori poiché in tal modo, possono utilizzare l’identità del malcapitato con la sua cerchia di persone, risultando decisamente affidabili ai loro occhi.

La truffa e questione si palesa tramite un messaggio all’interno del quale un utente sconosciuto chiede alla vittima di restituire un codice che per caso ha inviato per sbaglio proprio a quest’ultima, questo codice sei cifre però è proprio il codice di sicurezza che normalmente WhatsApp invia ad un utente che vuole effettuare l’accesso da un altro dispositivo utilizzando quel numero, in parole povere i truffatori provano ad accedere al profilo WhatsApp della vittima e si fanno mandare il codice di autenticazione proprio dalla vittima stessa, dopodiché la buttano fuori dal proprio account e lo usano per inscenare truffe utilizzando l’identità del malcapitato.