WhatsApp: ecco il tranello arrivato in circolazione di recente

Un’applicazione che ormai rappresenta una vera e propria costante della nostra vita sicuramente è proprio WhatsApp, l’applicazione tinta Verdi infatti è quella più utilizzata da tutti gli utenti ed è diventata in un certo senso una parte integrante della nostra identità digitale, tutti gli utenti infatti utilizzano WhatsApp praticamente ogni giorno per restare in contatto con i propri cari e scambiare i messaggi praticamente in tempo reale, questi elementi hanno permesso all’applicazione di diventare un colosso che vanta miliardi di account attivi ogni giorno.

Le norme e il numero di utenti integrato all’interno di WhatsApp però purtroppo include anche persone non propriamente per bene, la stragrande maggioranza di loro nello specifico è costituita da truffatori che ovviamente vogliono ingannare gli altri utenti per indurli a compiere errori potenzialmente molto problematici, l’obiettivo è quello di ottenere dati importanti per poter compiere i veri e propri furti digitali.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Anche in Italia il fenomeno è esploso ormai da diverso tempo e sta creando davvero molti problemi a tante persone, i truffatori colpiscono incessantemente e cercano ogni volta di ottenere un bottino importante, oggi vi raccontiamo dell’ultima truffa che sta sferzando gli utenti.

La truffa delle sei cifre

La truffa di cui vi parliamo oggi colpisce gli utenti all’improvviso e si basa su due step paralleli, in un primo step i truffatori cercano di entrare nell’account della vittima provando a fare l’accesso utilizzando il suo numero, WhatsApp ovviamente invia una OTP al numero di telefono dell’utente coinvolto, proprio qui scatta il secondo step, i truffatori contattano la vittima fingendosi degli utenti comuni e avvisandola di aver per sbaglio inviato un codice di sicurezza e chiedendo poi di restituirglielo, ovviamente i truffatori cercano di convincere che è proprio quella OTP e il codice di sicurezza che vogliono riavere indietro, una volta ottenuto ovviamente possono penetrare nell’account WhatsApp della vittima per poi utilizzarlo a proprio piacimento per compiere magari altre truffe ai danni di altri utenti.