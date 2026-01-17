WhatsApp e il lucchetto chat: come funziona la nuova barriera di sicurezza per le chat private

Con l’introduzione della funzione Lucchetto Chat, WhatsApp ha deciso di rafforzare ulteriormente la protezione delle conversazioni più sensibili, andando oltre la già nota crittografia end-to-end. L’obiettivo? Offrire agli utenti uno spazio separato e protetto dove conservare messaggi riservati, chat personali o conversazioni di lavoro che non si desidera lasciare immediatamente visibili nella schermata principale.

Attivare il lucchetto è un’operazione rapida sia su iOS sia su Android. Su iPhone è sufficiente scorrere verso destra sulla chat, toccare “Altro” e selezionare “Attiva lucchetto”. Su Android, invece, basta tenere premuta la conversazione e scegliere l’opzione dedicata dal menu contestuale. Una volta attivata, la chat viene spostata in una sezione separata. Da qui sarà accessibile solo dopo autenticazione tramite Face ID, impronta digitale o codice di sblocco del dispositivo. Con questa funzione la piattaforma mira a ridurre il rischio di accessi accidentali, sguardi indiscreti e aperture involontarie di chat sensibili. Offre così un ulteriore livello di controllo diretto all’utente.

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WhatsApp, privacy avanzata e notifiche nascoste

Oltre alla semplice protezione tramite lucchetto, WhatsApp ha arricchito questa funzione con strumenti pensati per rendere davvero invisibili le conversazioni riservate. Le notifiche provenienti dalle chat protette, ad esempio, non mostrano più anteprime dei messaggi né nomi dei contatti, ma si limitano a indicare la presenza di un nuovo messaggio. Ciò riduce drasticamente il rischio di esposizione involontaria delle informazioni.

Un’altra opzione interessante è la possibilità di nascondere completamente la sezione delle chat protette dalla lista principale. In questo caso, l’accesso avviene solo digitando un codice segreto personalizzato nella barra di ricerca dell’app, rendendo la sezione praticamente invisibile a chi non conosce la combinazione. Dal punto di vista dei contenuti, è possibile continuare a salvare manualmente foto, video e documenti. Invece, il salvataggio automatico resta limitato alle chat standard, una scelta pensata per evitare che file sensibili finiscano in galleria senza controllo.

La funzione Lucchetto non presenta limiti particolari. Può essere applicata anche alle chat di gruppo e alle conversazioni silenziate. È importante però ricordare che le chiamate audio e video continuano ad arrivare normalmente, anche per le chat bloccate. Nel complesso, la strategia di WhatsApp punta a trasformare l’app in uno spazio sempre più personale, dove l’utente può decidere il livello di visibilità e sicurezza di ogni singola conversazione, adattando l’esperienza alle proprie abitudini quotidiane.