WhatsApp dice addio a Tenor: perché cambia il motore delle GIF

WhatsApp si prepara a introdurre un cambiamento apparentemente marginale. Una novità che in realtà avrà un impatto concreto sull’esperienza d’uso di miliardi di utenti. L’app sta infatti lavorando al passaggio dal motore di ricerca GIF Tenor a una nuova infrastruttura basata principalmente su Klipy, con il supporto aggiuntivo di Giphy. Tale decisione non nasce da una semplice scelta strategica, ma da una necessità tecnica. Tenor ha infatti annunciato la dismissione delle proprie API a partire dal 30 giugno 2026, rendendo impossibile per WhatsApp continuare a utilizzare questo servizio come fonte primaria di contenuti animati.

Nei recenti aggiornamenti beta dell’app, in particolare su iOS, sono già emerse le prime tracce di questo cambiamento. Oltre alla nuova integrazione di Klipy, WhatsApp sta sperimentando un layout rinnovato per la sezione GIF, progettato per rendere la navigazione più rapida ed efficiente. L’obiettivo è mostrare più risultati a schermo contemporaneamente, riducendo il numero di scroll necessari e facilitando la ricerca dei contenuti più pertinenti. Un miglioramento che può fare una differenza importante in termini di fluidità e usabilità.

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WhatsApp e nuove GIF: cosa cambia per gli utenti entro metà anno

Il passaggio definitivo al nuovo sistema è previsto entro la metà del 2026, in concomitanza con l’uscita di scena definitiva di Tenor. Per gli utenti, questo cambiamento si tradurrà in una maggiore varietà di GIF disponibili, una ricerca più accurata e tempi di risposta più rapidi nella visualizzazione dei risultati. L’adozione di due provider contemporaneamente, Klipy e Giphy, rappresenta anche una scelta orientata alla stabilità. Infatti in caso di rallentamenti o problemi tecnici di uno dei due servizi, l’altro potrà garantire continuità, evitando interruzioni.

Dal punto di vista comunicativo, le GIF sono ormai diventate uno strumento centrale. Non si tratta più di semplici elementi decorativi, ma di vere e proprie estensioni del linguaggio digitale, capaci di trasmettere emozioni, ironia e reazioni immediate. WhatsApp, con oltre tre miliardi di utenti attivi, gestisce ogni giorno un volume impressionante di messaggi, e una parte crescente di queste interazioni passa proprio attraverso contenuti visivi animati. Migliorare il sistema di ricerca e ampliare il catalogo significa quindi rafforzare uno degli aspetti più utilizzati dell’app.

Tale aggiornamento potrebbe aprire la strada anche a nuove funzionalità legate alla personalizzazione dei contenuti multimediali, come filtri avanzati, suggerimenti contestuali o integrazioni con sticker e reazioni rapide. WhatsApp dimostra così di continuare a investire anche nei dettagli, consapevole che spesso sono proprio questi a determinare la percezione della qualità del servizio.