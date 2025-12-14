WhatsApp, come liberare spazio in maniera semplice e veloce

WhatsApp rimane sempre ai primi posti tra le applicazioni più scaricate dagli utenti. Ogni giorno sulla piattaforma c’è un traffico di circa 1 miliardo di messaggi che vengono scambiati.

Tra questi scambi non ci sono soltanto messaggi di testo, ma anche audio, immagini, video e documenti. Il che significa che su WhatsApp si riesce ad accumulare una grande quantità di dati nel tempo.

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Questo perché anche se singolarmente, ciascuno utente cancella tutti i contenuti multimediali che invia e riceve, questi dati non scompaiono davvero dal proprio smartphone. Tutti questi file possono infatti continuare a occupare spazio nella memoria del telefono. E questo non è positivo, soprattutto per gli utenti che non hanno molto spazio di archiviazione.

WhatsApp: liberare spazio in pochi step

Se si intende liberare lo spazio di archiviazione sul proprio smartphone, non basta cancellare le chat di WhatsApp. I dati all’interno di quelle chat non verranno cancellati completamente dal vostro smartphone, e voi non riuscirete ad avere lo spazio necessario.

Liberare lo spazio di archiviazione di WhatsApp non solo permette di ottenere più memoria. Ma anche di migliorare le prestazioni dell’applicazione. Liberare lo spazio su WhatsApp è davvero molto semplice e basta farlo con pochi semplici step. Sarà necessario aprire l’applicazione e recarsi su Impostazioni. A questo punto, bisognerà toccare la voce Spazio e dati e successivamente selezionare Gestisci spazio. All’interno di questa voce del menu è possibile eliminare tutte le conversazioni e i file che non ci servono più.

Eseguire questa pratica ciclicamente è molto importante, soprattutto per tutti gli utenti che ricevono tanti contenuti multimediali e anche per chi ha uno smartphone con memoria limitata. La cancellazione di una grossa fetta delle conversazioni e dei contenuti che vengono scambiati, permetterà di liberare una buona parte di memoria dello smartphone. Oltre a ciò, si possono ottenere dei miglioramenti e prevenire anche qualche rallentamento nel funzionamento dell’applicazione.