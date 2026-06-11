WhatsApp cambia il menu dei messaggi su Android: ora è come iOS

WhatsApp sta per cambiare un piccolo dettaglio che però si usa decine di volte al giorno: il menu che compare quando si tiene premuto un messaggio. Su Android arriva infatti un restyling che porterà l’interfaccia molto più vicina a quella già vista da tempo su iOS. Niente di clamoroso, ma una di quelle limature che fanno la differenza nell’uso quotidiano. E pensare che le prime indiscrezioni su questo lavoro risalivano addirittura al maggio 2023.

Addio alla barra in alto, arriva il menu fluttuante

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Chi usa WhatsApp su un telefono Android conosce bene la solita barra che spunta in cima allo schermo quando si seleziona un messaggio con un tocco prolungato. È lì che si trovano i pulsanti per rispondere, inoltrare, cancellare, copiare oppure inserire un testo tra i preferiti. Ecco, quella barra è destinata a sparire. Al suo posto, il team di Meta ha pensato a un menu fluttuante con i comandi disposti uno sotto l’altro, in verticale. Una soluzione decisamente più ordinata e immediata da leggere.

Il vantaggio vero sta nel fatto che tutte le opzioni finiscono dentro un unico contenitore. Oggi non funziona così, e basta un esempio per capirlo: per fissare un messaggio bisogna prima selezionarlo con il tap prolungato, poi toccare il pulsante con i tre puntini nell’angolo in alto a destra e solo a quel punto trovare l’azione giusta. Con il nuovo menu dei messaggi si salta un passaggio. Piccola cosa, certo, ma chi scrive tanti messaggi capirà al volo quanto possa contare. Tra l’altro non ci sarà nessuna differenza di comportamento tra le chat private e quelle di gruppo: stesso menu ovunque.

Per ora solo in beta, poi il rollout su larga scala

Come accade quasi sempre con questo tipo di modifiche, si parte da una fase di test ristretta. Al momento il nuovo menu è arrivato soltanto a una manciata di utenti iscritti al programma beta, quelli che hanno installato la versione 2.26.23.8 dell’app. L’idea è raccogliere i primi riscontri, capire se qualcosa va sistemato e poi procedere con il rollout generale, includendo la novità nell’edizione definitiva dell’applicazione. Un metodo prudente, quello di Meta, adottato ormai da anni proprio per evitare brutte sorprese.

D’altronde stiamo parlando di un servizio che raggiunge oltre tre miliardi di persone nel mondo, su una quantità enorme di dispositivi diversi. Garantire la stessa esperienza a tutti, con un parco di telefoni così variegato, non è affatto banale. È anche per questo motivo che ogni tanto il team al lavoro su WhatsApp decide di tagliare il supporto ai sistemi operativi più vecchi: l’ultimo annuncio in tal senso riguarda proprio le versioni di iOS fino alla 15.4, che non saranno più compatibili.

Vale la pena ricordare che questo restyling del menu non arriva da solo. Tra le novità in cantiere ci sono anche gli invii programmati dei messaggi e il supporto al multi-account pensato per chi usa iPhone, due funzioni attese da parecchio tempo. Insomma, il lavoro dietro le quinte è parecchio, e tocca un po’ tutti i fronti dell’app.

Tag: WhatsApp, Android, Meta, iOS, beta, menu messaggi, aggiornamento app

Meta description: WhatsApp porta su Android il restyling del menu dei messaggi con un comodo menu fluttuante in verticale, già disponibile su iOS. Ecco cosa cambia e quando.