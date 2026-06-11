Samson, l’update Welcome to The Pit aggiunge il circuito Lowline e tanto altro

Samson ha appena ricevuto il suo primo grande pacchetto di contenuti, e lo studio Liquid Swords non ci è andato leggero. Si chiama Welcome to The Pit ed è, parole degli sviluppatori, l’aggiornamento più corposo mai realizzato per il gioco fino a oggi. Niente piccole rifiniture: qui si parla di nuove attività, funzionalità inedite e una bella manciata di correzioni tecniche, il tutto completamente gratuito.

La novità che salta subito all’occhio è Lowline Circuit, il circuito automobilistico di Tyndalston, finalmente accessibile dopo l’attesa. La zona è piena di cose da fare: oggetti da collezionare, punti d’interesse sparsi qua e là, nascondigli, nuove sfide Street Trial e, naturalmente, le solite imboscate dei Debt Collector pronte a complicare le cose. C’è anche una prova endurance pensata per chi cerca un po’ di pepe, con dieci giri da chiudere entro dodici minuti. Non proprio una passeggiata.

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Cosa cambia tra circuiti, garage e taxi

Una delle aggiunte più gradite riguarda una nuova tipologia di Street Trial, sempre disponibile e gratuita, che non consuma Action Point. Tradotto: ci si può rimettere alla guida tutte le volte che si vuole, sia sul tracciato classico sia nella variante in senso inverso, senza preoccuparsi di esaurire risorse. Una libertà che fa la differenza, soprattutto per chi ama ripetere le prove fino a limare i tempi.

Arriva poi la personalizzazione dei veicoli, che mancava all’appello. Al garage di Floyd si può finalmente mettere mano all’auto di Samson, installando componenti che migliorano le prestazioni oppure cambiano semplicemente l’estetica. Un tocco in più per chi vuole rendere la propria macchina riconoscibile. E non finisce qui. Tra le nuove attività spunta il Taxi Gig: basta rubare un taxi e mettersi a fare il tassista per guadagnare qualche soldo. È un’alternativa furba quando gli Action Point scarseggiano. Ogni passeggero, però, ha i suoi gusti sullo stile di guida, e accontentarlo significa portare a casa ricompense migliori. Insomma, conviene andarci piano con certi clienti.

Missioni nuove e un sistema di gioco più rifinito

L’aggiornamento sparge per la città diversi incarichi inediti, e c’è varietà. Si va dallo smantellamento di un giro di scommesse illegali collegato ai Black Top Renegade, al recupero di un furgone rubato pieno di componenti da corsa, fino all’evasione di un detenuto durante un trasferimento della polizia. E ovviamente non mancano le attività legate alla nuova vita da tassista.

Anche le regole del gioco hanno subito qualche ritocco interessante. Ora le forze dell’ordine e le gang ci mettono qualche istante prima di individuare il giocatore, con una breve fase di “sospetto” che rende più facile dileguarsi prima di finire nei guai. Un piccolo cambiamento, ma che cambia parecchio il modo di muoversi. Sul versante del combattimento, gli sviluppatori hanno messo mano alle animazioni, reso le parate più affidabili e reattive, rivisto il bilanciamento dei danni alla postura e alla salute dei nemici, e sistemato vari problemi di collisioni e fisica. Roba che si sente, mano alla mano che si gioca.

Capitolo prestazioni, dove Liquid Swords ha lavorato sodo: ottimizzazioni per CPU e intelligenza artificiale, un nuovo sistema per gestire i processi in background, un frame pacing più curato e una riduzione degli scatti durante il gameplay. A completare il quadro ci sono diverse correzioni alla logica delle missioni e altri interventi pensati per rendere il tutto più stabile e fluido. Samson continua così a crescere rispetto al momento del suo debutto.