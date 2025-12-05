WhatsApp: attenzione, questo gruppo sta derubando tutti

Sicuramente l’applicazione di messaggistica più utilizzata da tutti noi è WhatsApp, la nota applicazione infatti è disponibile praticamente per tutti gli smartphone in circolazione e ogni utente la usa tutti i giorni per restare in contatto con le persone care, WhatsApp è diventata infatti una vera e propria certezza per tutti noi grazie sicuramente al lavoro del team di sviluppo che sia impegnato per renderla sicuramente la più appetibile sul mercato.

Di conseguenza nel corso dell’ultimo decennio WhatsApp ha acquisito una platea di utenza davvero impressionante che hanno nuovi miliardi di account che si scambiano messaggi ogni giorno, questa enorme fama purtroppo però ha tirato le attenzioni anche di un pubblico indesiderato, stiamo parlando dei truffatori che ormai utilizzano abitualmente WhatsApp per portare avanti le loro truffe ai danni degli utenti comuni, l’obiettivo ovviamente è quello di estorcere denaro con l’inganno oppure informazioni personali.

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Anche in Italia il fenomeno ovviamente non poteva mancare e colpisce davvero tantissime persone ogni giorno, i truffatori infatti inventano metodi sempre nuovi pensati per ingannare chi viene attaccato in modo da farlo cadere in errore di cui ci si accorge sempre troppo tardi, ecco la truffa che sta colpendo nelle ultime settimane tutti gli utenti.

Il falso gruppo per collaborare con YouTube

La truffa del momento sfrutta purtroppo il buon nome di YouTube, i truffatori spacciandosi per dei collaboratori propongono la vittima di ottenere soldi facili mettendo like ad alcuni video in cambio di un pagamento, i truffatori inviano veramente dei bonifici di qualche decina di euro salvo poi però chiedere alla vittima come secondo step l’invio a sua volta di un bonifico di qualche centinaio di euro sotto la falsa promessa di restituire l’intera somma con gli interessi aggiunti, ovviamente quei soldi non farebbero mai ritorno al legittimo proprietario dal momento che i truffatori non appena ricevuti sparirebbero in un attimo, diffidate da chi vi promette soldi sul web e se doveste essere aggiunti in questo gruppo uscite immediatamente.