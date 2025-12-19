WhatsApp: attenzione alla truffa che ruba le vostre tredicesime

L’applicazione di messaggistica che ogni utente utilizza praticamente tutti i giorni sicuramente è WhatsApp, l’applicazione vanta infatti un bacino di utenti a dir poco impressionante conquistato nel corso degli anni grazie al proprio lavoro rappresentato ovviamente dal team di sviluppo che da sempre si occupa di inserire all’interno dell’app numerose funzionalità all’avanguardia.

Il crescente numero di utenti presente sulla piattaforma, purtroppo, però ha incluso anche coloro che vogliono utilizzare WhatsApp per i propri scopi fraudolenti, nello specifico stiamo parlando dei truffatori che ormai come saprete da diversi anni sanno che WhatsApp può essere una risorsa soprattutto poiché permette di raggiungere milioni di utenti con estrema facilità a patto di conoscere il loro numero di cellulare, WhatsApp ovviamente non ha responsabilità dal momento che si tratta di un uso scorretto e illecito dell’applicazione.

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Il fenomeno sta colpendo anche gli italiani e ogni giorno ci vengono segnalate truffe variegate pensate però per ottenere sempre gli stessi risultati, estorcere denaro con l’inganno alle vittime oppure informazioni sensibili da poter utilizzare ad esempio per il furto di identità.

La truffa che sta colpendo l’Italia

La truffa che sta colpendo l’Italia ormai con cadenza regolare a un metodo decisamente singolare, si tratta di una truffa che esordisce con un gruppo WhatsApp all’interno del quale si viene aggiunti all’improvviso e dove verrà proposto alla vittima di ottenere guadagni facili svolgendo attività banali come mettere like ad alcuni video YouTube, i truffatori infatti si spacciano per dei collaboratori ufficiali e per di più pagano veramente, chiederanno infatti l’IBAN alla vittima e invieranno dei bonifici intorno a qualche decina di euro, si tratta di una strategia di ingegneria sociale pensata per far abbassare la guardia a chi ci casca in modo poi da indurlo a compiere azioni che normalmente non farebbe, proprio qui scatta la truffa, dopo infatti chiedono al malcapitato di inviare qualche centinaio di euro promettendo di rimandare la somma indietro con tanto di interessi, garantendo dunque un guadagno evidente.

Inutile stare a dire che quei soldi sparirebbero in un lampo insieme ai truffatori che non darebbero mai più nessun segnale alla vittima senza lasciarle la possibilità di recuperare quel denaro, indubbiamente se anche voi doveste incappare in questa dinamica l’unica cosa saggia da fare è quella di uscire immediatamente dal gruppo.