WhatsApp: attenzione a questo messaggio che ruba l’account

Un elemento assolutamente di primaria importanza per ogni utente al giorno d’oggi il suo account WhatsApp, utilizzare WhatsApp è diventata infatti un’abitudine spesso fondamentale poiché permette a chiunque di restare in contatto con i propri utenti cari e di scambiare messaggi praticamente in tempo reale, l’account WhatsApp infatti fa parte della nostra vita digitale e ci permette di svolgere varie attività.

Da diverso tempo, WhatsApp senza dubbio annovera davvero tantissimi utenti, il merito va tutto al team di sviluppo che grazie ai suoi aggiornamenti costanti ha trasformato WhatsApp in un vero e proprio colosso presente all’interno di ogni smartphone, il numero di account attivi supera senza problemi i 2 miliardi e continua a crescere, l’unico elemento negativo è che questi miliardi di account racchiudono anche utenti poco raccomandabili come i truffatori.

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Questi ultimi ormai da diverso tempo colpiscono le vittime anche su WhatsApp e puntano ad ottenere un po’ tutto quello che possono, da informazioni sensibili fino ai soldi sul conto corrente senza escludere l’account vero e proprio da poter utilizzare poi in ulteriori truffe, l’account WhatsApp delle vittime infatti può essere molto utile ai truffatori che si ritroverebbero per le mani un’identità attendibile da usare per ingannare le vittime.

La nuova truffa ruba account

La truffa in questione esordisce in modo molto subdolo dal momento che i truffatori contattano la vittima chiedendo la restituzione di un codice di sicurezza inviato per sbaglio, questo codice corrisponde alla OTP che WhatsApp invia per consentire l’accesso proprio all’account della vittima, questo succede poiché i truffatori precedentemente cercano di accedere all’account della vittima usando il suo numero, hanno però bisogno di utilizzare proprio quella OTP generata per ragioni di sicurezza, in questo modo riescono ad ottenerla per poi fare l’accesso e buttare fuori il legittimo proprietario dal proprio account, lo stratagemma dunque serve proprio a ottenere il codice di accesso a sei cifre necessario.