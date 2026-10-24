WhatsApp, arriva la voce Reel nel menù degli allegati in beta

Il menù degli allegati di WhatsApp si arricchisce di una nuova voce dedicata ai Reel, che per il momento compare solo a una parte dei tester. È l’ennesimo tassello di un percorso che Meta porta avanti da tempo con una certa costanza, cioè rendere la sua app di messaggistica sempre più legata alle altre piattaforme social del gruppo. Un primo segnale concreto era già arrivato con i nomi utente, visto che gli iscritti possono rivendicare lo stesso nome già scelto su Instagram e Facebook.

A settembre era poi arrivata la possibilità di condividere foto, video e Reel provenienti dai propri profili social direttamente dal selettore multimediale dell’applicazione. Adesso il team di sviluppo compie un ulteriore passo in questa direzione e mette a disposizione dei beta tester un collegamento specifico, pensato per rendere l’intera operazione più rapida e immediata rispetto a prima.

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Cosa cambia nel menù degli allegati di WhatsApp

La novità è comparsa nelle ultime ore per alcuni utenti che hanno installato la versione 2.26.42.9 di WhatsApp Beta per Android. Accanto alle voci ormai familiari, ovvero Galleria, Fotocamera, Posizione, Contatto, Documento, Sondaggio, Evento e Immagini IA, spunta ora anche la voce Reel. C’è però una condizione da rispettare perché la scorciatoia appare soltanto a chi ha già collegato il proprio account WhatsApp al Centro Gestione Account di Meta. Senza questo passaggio la nuova opzione semplicemente non si vede.

Toccando la voce dedicata si apre un’interfaccia costruita apposta per i Reel e organizzata in tre schede distinte. La prima si chiama Recenti e raccoglie gli ultimi contenuti guardati su Instagram. La seconda, Salvati, mostra invece i filmati che l’utente ha messo da parte sul social fotografico. La terza, Mi piace, riunisce i video che hanno ricevuto un apprezzamento. A quel punto basta scorrere tra le diverse sezioni, scegliere la clip desiderata e inviarla nella conversazione aperta, senza dover uscire dall’app di messaggistica.

Praticamente la funzione non introduce nulla di totalmente inedito ma rende molto più visibile qualcosa che già esisteva. Fino a oggi infatti per condividere un Reel su WhatsApp bisognava passare dalla Galleria nell’elenco degli allegati, aprire la raccolta dedicata a Instagram e andare a cercare lì il video da spedire. Un procedimento non certo complicato ma decisamente meno diretto, che costringeva a qualche tocco in più. Il rilascio della nuova voce sta avvenendo in modo graduale e al momento non ci sono indicazioni su quando raggiungerà tutti i tester, né tantomeno su quando approderà sul canale stabile per il grande pubblico.

Come aggiornare WhatsApp o provare le novità in anteprima

Chi desidera scaricare WhatsApp su uno smartphone Android, oppure aggiornarlo all’ultima versione disponibile, deve semplicemente aprire la pagina dell’app sul Google Play Store e premere su Installa o Aggiorna a seconda dei casi. L’operazione richiede pochi istanti e non presenta particolari difficoltà.

Per chi invece preferisce giocare d’anticipo e mettere le mani sulle funzioni ancora in fase di sperimentazione, la strada da seguire è quella del programma beta dell’applicazione, che permette di scaricare WhatsApp Beta per Android e ricevere le novità prima degli altri. Può capitare che i posti disponibili nel programma risultino temporaneamente esauriti. In quel caso resta comunque percorribile l’installazione manuale dei file APK relativi alla versione beta, reperibili sui portali specializzati nella loro distribuzione.

Fonte: TecnoAndroid