Thermalright Wonder Vision 360 a 184 €: minimo storico su Amazon

Per chi sta rinnovando il proprio PC e cerca un sistema di raffreddamento capace di unire sostanza e un tocco scenografico, su Amazon è comparsa un’occasione interessante. Il dissipatore a liquido Thermalright Wonder Vision 360 è infatti sceso a 184,03 € a fronte di un prezzo mediano di 245,90 €, con un risparmio che arriva fino al 25%. Si tratta del minimo storico registrato su questa piattaforma, un dettaglio tutt’altro che secondario per un componente che normalmente si colloca su cifre più alte.

L’offerta riguarda un prodotto venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi la consegna avviene nel giro di pochi giorni. C’è poi la possibilità di effettuare il reso gratuito entro 14 giorni nel caso in cui l’acquisto non dovesse soddisfare le aspettative, una tutela che rende la scelta decisamente meno impegnativa. Prima di procedere conviene però guardare più da vicino cosa offre questo modello e quali sono le caratteristiche che lo rendono appetibile per chi assembla o aggiorna una postazione.

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Radiatore, pompa e ventole: come lavora il Wonder Vision 360

Il progetto ruota attorno a un obiettivo piuttosto chiaro, cioè garantire un raffreddamento efficace e prestazioni ottimali anche quando il processore viene messo sotto pressione. Per riuscirci il Thermalright Wonder Vision 360 si affida a un radiatore da 403 × 120 × 52 mm, dimensioni generose che offrono un’ampia superficie per dissipare il calore prodotto dalla CPU. A far circolare il liquido ci pensa una pompa da 6400 giri al minuto, mentre la gestione del flusso d’aria è affidata a un trio di ventole TL UB36 da 120 mm ciascuna.

Proprio le ventole rappresentano uno degli aspetti più curati dell’intero pacchetto. Sono infatti in grado di regolare la propria velocità in modo automatico in base alla temperatura del processore, così da aumentare i giri soltanto quando serve e rallentare nei momenti di carico più leggero. Al massimo raggiungono i 2150 giri al minuto e mantengono una rumorosità che non supera i 27 dBA. Un equilibrio tra potenza e silenziosità che rappresenta uno dei punti di forza su cui il produttore ha puntato per questo sistema di raffreddamento.

Lo schermo curvo e la compatibilità con Intel e AMD

L’elemento che salta subito all’occhio, però, è un altro. Sul blocco del dissipatore trova posto uno schermo curvo 3D da 6,67 pollici, pensato per essere installato senza particolari complicazioni. La sua funzione è duplice, perché da un lato permette di tenere sotto controllo i parametri fondamentali del sistema e dall’altro diventa un vero e proprio elemento decorativo per arricchire l’estetica della postazione. Chi ama i case con pannello trasparente e le configurazioni curate anche dal punto di vista visivo troverà in questo display un dettaglio capace di fare la differenza.

Sul fronte della compatibilità il Wonder Vision 360 non pone grossi limiti. Il dissipatore supporta infatti numerosi socket Intel e AMD, tra cui figurano LGA 1700 e LGA 1200 sul versante Intel e AM4 e AM5 su quello AMD, coprendo così un’ampia gamma di piattaforme sia recenti sia di qualche generazione precedente. Il tutto è proposto al prezzo di 184,03 €, il più basso mai visto finora su Amazon per questo modello.

Fonte: TecnoAndroid