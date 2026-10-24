Kindle per Android, arrivano le note scritte a mano negli ebook

Amazon ha portato le note scritte a mano nell’app Kindle per Android, una novità che permette di annotare direttamente gli ebook con la propria grafia, un po’ come si farebbe a matita sui margini di un libro di carta. Per il momento il supporto sembra riservato a tablet e smartphone Android, quindi chi legge su altre piattaforme dovrà accontentarsi degli strumenti già disponibili.

Non è un’abitudine che piace a tutti, va detto. C’è chi considera i libri quasi intoccabili e preferisce lasciarli puliti, e c’è chi invece non riesce proprio a leggere senza lasciare qualche segno lungo le pagine. Per questa seconda categoria di lettori le annotazioni sono un modo divertente e utile di vivere un testo. Servono a tenere traccia dei dettagli di una trama, a ritrovare un passaggio che ha colpito o a mettere in evidenza le citazioni preferite. Su carta basta una penna e un po’ di spazio bianco. Con gli ebook la faccenda è sempre stata meno immediata.

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Kindle: dagli Alexa Tablets all’applicazione per Android

La funzione in realtà non è del tutto nuova. Amazon l’aveva già introdotta sui suoi Alexa Tablets, i dispositivi lanciati di recente, dando la possibilità di annotare i libri digitali Kindle a mano libera. Adesso l’azienda ha deciso di fare un passo in più e di estendere la stessa opzione anche all’applicazione Android, portandola così fuori dai confini di un singolo prodotto.

Il debutto avviene in modo piuttosto diretto. Chi apre l’app Kindle su Android in questi giorni si trova davanti a una nuova finestra pop up che segnala il cambiamento. Il messaggio spiega che da ora è possibile scrivere direttamente all’interno dei propri ebook, senza bisogno di ricorrere a strumenti esterni o a quaderni separati per appuntare idee e osservazioni. Un avviso semplice, che presenta la novità nel momento stesso in cui si apre un libro.

Penne, colori e un testo che si adatta agli appunti

Per chi ama fissare i propri pensieri durante la lettura c’è anche un discreto margine di personalizzazione. Si può scegliere lo stile della penna, la dimensione del tratto e il colore da utilizzare. Così diventa più facile organizzare gli appunti secondo il proprio gusto, magari usando una tinta per i commenti personali e un’altra per segnare i passaggi da rileggere più avanti.

L’aspetto forse più curioso riguarda però l’impaginazione. Quando si scrive qualcosa sulla pagina, il testo dell’ebook scorre attorno alle note, facendo spazio agli appunti invece di restarci sotto. In pratica le parole del libro si spostano per accogliere ciò che il lettore ha aggiunto, e la pagina continua a restare leggibile anche quando si riempie di annotazioni scritte a mano.

Si tratta di un’aggiunta pensata soprattutto per chi vive la lettura in modo attivo, dialogando con il testo invece di limitarsi a scorrerlo. Chi studia, chi prende appunti su un romanzo o chi semplicemente vuole ricordare una frase che ha colpito trova ora uno strumento in più direttamente dentro l’applicazione. Al momento comunque la funzione delle note scritte a mano appare come un’esclusiva dell’app Kindle installata su tablet e smartphone Android.

Fonte: TecnoAndroid