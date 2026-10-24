Super Mario 64, l’AI riapre il mistero della targa della fontana

Uno dei misteri più longevi di Super Mario 64 potrebbe aver trovato una nuova chiave di lettura grazie all’intelligenza artificiale. Al centro della questione c’è la targa della fontana che si trova nel cortile del castello della principessa Peach, una scritta che da oltre trent’anni alimenta teorie e speculazioni tra i fan. Un appassionato, sfruttando moderne tecniche di analisi assistite dall’AI, è arrivato a proporre un’interpretazione alternativa rispetto a quella ormai celebre nella comunità. Va detto subito però che non esistono ancora prove definitive per considerarla certa.

Una texture minuscola e la leggenda di Luigi

Il problema nasce da un limite tecnico piuttosto banale. Il testo inciso sulla placca compare infatti su una texture da 32 x 32 pixel, una risoluzione decisamente troppo bassa per distinguere con chiarezza le singole lettere. In uno spazio così ridotto ogni carattere si riduce a una manciata di punti colorati e l’occhio umano tende a riempire i vuoti con quello che si aspetta di vedere. È proprio da questa ambiguità che è nata, negli anni, una delle leggende più resistenti nel mondo dei videogiochi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

La teoria più popolare sostiene che sulla targa ci sia scritto “L is real 2401”, una frase letta come un indizio sulla presenza segreta di Luigi all’interno del gioco. L’ipotesi non è nata dal nulla. Si sapeva infatti che Nintendo aveva incluso il fratello di Mario durante lo sviluppo del titolo, salvo poi decidere di rimuoverlo poco prima della pubblicazione per ragioni mai del tutto chiarite. Tanto è bastato per accendere la fantasia dei giocatori, che per anni hanno inseguito indizi di ogni tipo nel tentativo di sbloccare il personaggio attraverso qualche segreto o easter egg particolarmente ben nascosto. E il punto di riferimento era quasi sempre lo stesso, ovvero quella piccola placca dalla scritta illeggibile.

Milioni di combinazioni analizzate con Claude

A rimettere tutto in discussione è stato un appassionato che ha deciso di affrontare il rompicapo in modo più sistematico. Gli strumenti a disposizione erano due: una conoscenza approfondita di Claude, nello specifico la versione Opus 5.5, e una GPU ragionevolmente potente. Con questa accoppiata ha passato al setaccio milioni di combinazioni di caratteri, impostazioni tipografiche e parole, cercando quella che meglio si adattasse ai pochi pixel presenti sulla texture originale.

L’approccio non si è limitato a provare lettere a caso. Il procedimento ha tentato di ricostruire il modo in cui un artista grafico degli anni Novanta avrebbe potuto realizzare quella minuscola immagine, tenendo conto del contesto in cui lavorava. Ogni ipotesi è stata poi messa a confronto con le altre attraverso un sistema di punteggi, così da far emergere le soluzioni più plausibili e scartare quelle meno compatibili con la grafica effettivamente presente nel gioco.

Il risultato porta a una lettura diversa da quella che circola da decenni tra i fan di Super Mario 64, anche se la nuova interpretazione rimane per ora un’ipotesi e non una verità acquisita. Il metodo seguito per arrivarci, comunque, appare oggettivamente molto convincente e condivisibile.

Fonte: TecnoAndroid