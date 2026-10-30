WendyQuest: il GDR gratis di Wendy’s su Steam sfida McDonald’s

Il marketing dei fast food di solito si riduce a una notifica dell’app con qualche coupon, quella che si scarta con un gesto del pollice senza nemmeno leggerla. Wendy’s ha scelto una strada decisamente diversa e ha pubblicato su Steam la pagina di WendyQuest: Legend of the Four Corner Stones, un gioco di ruolo gratuito in pixel art 2D sviluppato e pubblicato da 81monkeys. Una data di uscita ufficiale ancora non c’è, ma la scheda dello store è già attiva e chiunque può aggiungere il titolo alla propria lista dei desideri.

La cosa curiosa è che la mascotte della catena, la ragazza dai capelli rossi che tutti conoscono, si trasforma qui in un’eroina armata di spada. E la minaccia più grave per il regno? Le patatine molli, per quanto possa sembrare assurdo.

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Un regno da salvare tra manzo congelato e Frosty

La trama di WendyQuest viene raccontata con la massima serietà, il che la rende ancora più divertente. Una maledizione chiamata Mechtosis ha colpito il regno di Savoria, congelando la carne e rovinando le patatine. Solo la mascotte di Wendy’s può fermarla raccogliendo quattro magiche Corner Stones e sconfiggendo il malvagio Dr. Mechborg insieme alla sua Mech Corp.

Al suo fianco combatte una squadra piuttosto pittoresca, composta dal French Fry Archer, dallo Spicy Chickeneer e dal Frosty Mage. Il combattimento a turni prevede attacchi a tempo e abilità a tema culinario, con un impianto che richiama da vicino EarthBound, lo strambo gioco di ruolo per SNES che più di un fratello maggiore ha sempre giurato fosse un capolavoro.

La mappa è divisa in cinque regioni ispirate al cibo, tra foreste salate, deserti speziati e montagne dedicate al celebre Frosty. Nella scheda compare anche il supporto a Steam Deck, anche se prima del lancio non è possibile verificare come girerà davvero sulla console portatile di Valve.

Nemici dal sapore stranamente familiare

Ed è proprio qui che il gioco diventa irresistibile. Tra i nemici da affrontare figurerebbero Big Mech, Mech Chicken, Golden Archers e Hot Sludge Sundaes. Non serve un grande sforzo per capire a quale concorrente si stia strizzando l’occhio, visto che i rimandi a McDonald’s sono piuttosto evidenti.

Ispirarsi a un rivale diretto per costruire i cattivi di un videogioco brandizzato è una di quelle idee che molti reparti marketing boccerebbero alla prima riunione. Il fatto che sia sopravvissuta fino alla pubblicazione è forse il dettaglio più sorprendente dell’intera operazione di Wendy’s.

Non è certo la prima volta che una catena di fast food punta sulla nostalgia videoludica. KFC aveva già lanciato un simulatore di appuntamenti con il Colonnello Sanders e altri marchi hanno sfruttato l’estetica retrò per le proprie campagne. In quei casi però la rivalità restava fuori dallo schermo. WendyQuest invece piazza un sosia dell’hamburger più famoso al mondo direttamente sul campo di battaglia, una scelta audace che riflette la strategia affinata negli anni dal team social della catena, noto per i suoi frequenti post provocatori contro la concorrenza.

Cibo vero in palio e requisiti da friggitrice

Ci sono ancora diversi punti oscuri. La pagina Steam promette che giocando si potrà guadagnare cibo vero, ma i dettagli mancano del tutto. Non è chiaro quali attività daranno diritto ai premi, quali ristoranti aderiranno all’iniziativa, come funzionerà il riscatto e nemmeno in quali Paesi sarà valida la promozione.

Anche i requisiti di sistema non aiutano granché. Quelli minimi sono indicati con etichette ironiche, con il processore descritto come Potato e la scheda grafica come Deep Fryer. Una trovata simpatica, ma di scarsa utilità per chi vuole capire se il gioco girerà sul proprio portatile. L’unico impegno richiesto per provarlo resta lo spazio sul disco, dato che WendyQuest sarà completamente gratuito.

Fonte: TecnoAndroid