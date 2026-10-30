Matthew Perry, il gesto del cast di Friends attorno alla bara

Il documentario dedicato a Matthew Perry riporta alla luce uno dei momenti più intimi e dolorosi legati a Friends, cioè l’ultimo addio degli ex colleghi all’attore. Al momento del commiato il cast si prese per mano intorno alla bara dell’amico scomparso, un gesto semplice che racconta più di molte parole quanto quel gruppo fosse rimasto unito anche lontano dalle telecamere.

Si intitola The One About Matthew Perry e ripercorre la vita e la tragica scomparsa dell’interprete di Chandler Bing, il personaggio che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Il lavoro però non si concentra soltanto sulla sua figura. Accanto al ritratto dell’attore emergono infatti diversi retroscena che riguardano anche le persone che hanno condiviso con lui anni di set, prove e successi. Ne viene fuori un quadro più ampio e umano, in cui la storia personale di Perry si intreccia con quella di chi gli è stato vicino.

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Il racconto della dipendenza e il peso sul set di Friends

Una parte importante dello speciale è dedicata alla dipendenza con cui Matthew Perry ha dovuto fare i conti. Il film documentario raccoglie vari aneddoti su questo aspetto della sua vita e prova a mostrare l’impatto umano che la sua battaglia ha avuto sulla produzione di Friends e sui rapporti con i colleghi. Non si tratta solo di una cronaca dei fatti ma di un tentativo di restituire la dimensione più fragile di una persona che, agli occhi del grande pubblico, era soprattutto il volto ironico e brillante di Chandler.

Il punto di vista scelto è quello di chi stava dietro le quinte. Le testimonianze e gli episodi raccontati aiutano a capire come la condizione dell’attore venisse vissuta all’interno del gruppo, tra preoccupazione e affetto. Per molti spettatori cresciuti con la serie questo lato della vicenda rappresenta una scoperta, perché svela quanto la realtà fosse distante dall’immagine leggera e spensierata che la sitcom trasmetteva puntata dopo puntata.

La reazione del cast alla notizia della morte

L’altro grande filone di The One About Matthew Perry riguarda la reazione degli ex compagni di set alla notizia della scomparsa dell’amico. Il documentario mette in fila diversi momenti legati a quei giorni e restituisce lo stato d’animo di un gruppo che aveva condiviso con lui un pezzo enorme della propria carriera e della propria vita. È in questo contesto che si inserisce l’immagine forse più forte dell’intero racconto, quella dell’ultimo saluto.

Durante il commiato il cast di Friends si strinse attorno alla bara e i suoi membri si presero per mano. Un gesto che i fan della serie possono leggere anche come un’eco di quell’amicizia raccontata per anni sullo schermo, ma che in questo caso apparteneva interamente alla vita reale. Nessuna sceneggiatura e nessun pubblico in studio, soltanto colleghi e amici riuniti per dire addio a Matthew Perry nel momento più difficile.

Proprio questo passaggio è diventato uno dei più discussi tra quelli contenuti nello speciale, perché condensa in pochi istanti il legame umano che il documentario cerca di mettere al centro. Accanto al racconto della dipendenza e alla ricostruzione della sua carriera, l’immagine degli attori uniti intorno al feretro offre infatti il ritratto di un gruppo che, al di là della finzione, era rimasto vicino all’interprete di Chandler Bing fino all’ultimo saluto.

Fonte: TecnoAndroid