MAN eTGS a Ecomondo: il camion elettrico per la raccolta rifiuti

Alla prossima edizione di Ecomondo, il tema dei camion della spazzatura elettrici avrà un protagonista ben preciso. MAN Truck & Bus Italia ha scelto la fiera dedicata all’economia circolare e ai servizi ambientali per mostrare due veicoli pensati proprio per chi lavora ogni giorno nella gestione dei rifiuti: eTGS a batteria, configurato per la raccolta, e TGX con un allestimento Application Fit studiato per le missioni ambientali. Una presenza che dice molto sulla direzione in cui il marchio tedesco vuole spingere la sua offerta nel nostro Paese.

La scelta della vetrina non è casuale. Ecomondo è da sempre il punto d’incontro tra aziende di igiene urbana, municipalizzate, costruttori e fornitori di tecnologie per l’ambiente. Portare lì un mezzo da lavoro a zero emissioni allo scarico significa parlare direttamente con chi deve decidere come rinnovare le flotte nei prossimi anni, cioè con il pubblico più interessato a toccare con mano soluzioni concrete e non soltanto prototipi da salone.

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eTGS, la raccolta rifiuti passa all’elettrico

Il pezzo forte dello stand è senza dubbio MAN eTGS, la versione elettrica della gamma TGS, qui proposta in una configurazione dedicata alla raccolta rifiuti. Il settore si presta in modo quasi naturale alla trazione a batteria. I mezzi che svuotano i cassonetti si muovono soprattutto in città, percorrono tragitti ripetitivi, si fermano e ripartono di continuo e rientrano ogni sera nello stesso deposito. Un contesto in cui un motore elettrico può esprimere al meglio i suoi punti di forza.

Poi c’è la questione del rumore, che chiunque abiti in un centro urbano conosce bene. Un camion elettrico che passa all’alba sotto le finestre ha un impatto ben diverso rispetto a un diesel tradizionale, e lo stesso vale per le emissioni locali nelle strade più trafficate. Per le aziende che gestiscono il servizio per conto dei Comuni, poter contare su un veicolo del genere vuol dire anche rispondere alle richieste sempre più stringenti delle amministrazioni in materia di sostenibilità.

Con eTGS, insomma, MAN porta in fiera un mezzo che non resta confinato nel mondo delle ipotesi ma che punta dritto all’impiego quotidiano. La presenza di un allestimento specifico per la raccolta è il segnale che l’elettrificazione dei veicoli industriali sta entrando anche nei segmenti più operativi, quelli dove servono affidabilità e ore di lavoro garantite.

TGX con Application Fit per le missioni ambientali

Accanto al modello a batteria trova spazio MAN TGX, il trattore di punta della casa, proposto però con una veste particolare. Si tratta della configurazione Application Fit, pensata per adattare il camion alle esigenze specifiche delle mission ambientali. Il concetto è semplice da spiegare: invece di offrire un veicolo standard da adattare in un secondo momento, il costruttore parte direttamente dal tipo di lavoro che il mezzo dovrà svolgere e lo allestisce di conseguenza.

Nel mondo dei servizi ambientali le necessità cambiano parecchio da un’attività all’altra. C’è chi trasporta materiali verso gli impianti di trattamento, chi movimenta container, chi si occupa di logistica legata al riciclo. Avere una base come TGX già predisposta per questo tipo di utilizzo permette alle aziende di ridurre tempi e complicazioni nella messa in strada dei mezzi. Il binomio scelto da MAN Truck & Bus Italia racconta quindi due anime della stessa strategia. Da una parte eTGS elettrico per la raccolta rifiuti in ambito urbano, dall’altra TGX con Application Fit dedicato alle attività ambientali più ampie, entrambi esposti a Ecomondo davanti agli operatori del settore.

Fonte: TecnoAndroid