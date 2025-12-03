WEF alla COP30: la sfida della sostenibilità tra costi e opportunità

Quando si parla di transizione green, spesso ci si concentra sulle tecnologie futuristiche, sulle grandi promesse delle energie rinnovabili o sui numeri scintillanti degli investimenti globali. Poi arriva un rapporto come quello del World Economic Forum, presentato alla COP30 di Belém, e ci ricorda che dietro quelle cifre c’è un cambiamento molto più profondo, che tocca persone, aziende, paesi interi. Non si tratta solo di pannelli solari e auto elettriche: è una trasformazione che si infila in ogni angolo dell’economia, con effetti che non sempre sono lineari o prevedibili.

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Transizione green: cosa il WEF svela sui rischi per lavoro e tecnologia

Secondo il WEF, entro il 2030 la transizione a basse emissioni coinvolgerà oltre 14 milioni di lavoratori. Il saldo finale è incoraggiante — quasi dieci milioni di nuove opportunità — ma è impossibile ignorare i ruoli destinati a sparire e le possibili fratture che potrebbero aprirsi tra chi riesce a stare al passo e chi, invece, rischia di restare indietro. È un po’ come quando un settore inizia a correre e un altro rimane in affanno: l’innovazione spinge, ma non tutti partono dalla stessa linea di partenza.

Il punto è che, nonostante più dell’80% dei leader aziendali si dica convinto dei benefici economici complessivi, il panorama è tutt’altro che privo di ostacoli. Le tensioni geopolitiche, l’incertezza economica e le disuguaglianze sociali si infilano nel discorso come granelli di sabbia negli ingranaggi, rendendo tutto più fragile. Il rapporto del WEF mette bene in luce questa dualità: il potenziale è alto, ma l’equilibrio è instabile, e non necessariamente tutti i lavoratori e i consumatori sentiranno gli effetti positivi allo stesso modo.

Uno dei problemi più sentiti riguarda i costi: il 37% delle aziende parla di rincari energetici e delle materie prime legati alla transizione, una percentuale che sale in maniera evidente nei paesi a basso reddito. Ed è comprensibile che molte imprese temano di dover riversare questi costi sui consumatori, rischiando di rendere meno accessibili beni che oggi consideriamo essenziali. A questo si aggiunge la difficoltà nel reperire finanziamenti: quasi un terzo delle aziende fatica ad accedere ai capitali necessari, un ostacolo che diventa ancora più grande nelle economie più vulnerabili, dove quasi la metà delle imprese riporta lo stesso problema.

Sul fronte tecnologico il divario è ancora più evidente. Nei paesi a reddito medio-basso molte realtà non hanno accesso alle tecnologie green, e questo limita drasticamente la possibilità di innovare o anche solo di rimanere competitive. Al contrario, nelle economie più solide le preoccupazioni riguardano soprattutto la burocrazia e i costi di conformità, segno che la transizione non pone le stesse sfide ovunque.

E poi c’è la questione del lavoro: un’azienda su tre teme impatti negativi almeno in un settore chiave. Il rapporto, però, ricorda anche un aspetto spesso sottovalutato: dove esistono sistemi di protezione sociale più forti, le preoccupazioni per lavoratori e consumatori diminuiscono. È come se il cuscinetto fosse più spesso e attutisse meglio gli scossoni.

La conclusione del WEF punta in una direzione molto concreta: le imprese devono iniziare a integrare le dimensioni economiche e sociali dentro le strategie climatiche, senza trattarle come elementi separati. Solo così la transizione verde potrà davvero essere un percorso che non lascia indietro pezzi importanti della società. In fondo, non basta cambiare il modo in cui produciamo energia: serve cambiare il modo in cui pensiamo il futuro.