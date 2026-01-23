Waze introduce nuove segnalazioni: dossi, limiti e altro ancora

Chi utilizza Waze per la navigazione in auto in questi giorni noterà alcune nuove segnalazioni disponibili. La celebre applicazione infatti ha consentito agli utenti di poter migliorare la loro sicurezza alla guida introducendo un aggiornamento che pian piano arriverà in più paesi.

Le novità riguardano soprattutto le segnalazioni visualizzate durante la guida. Waze inizierà a mostrare avvisi per dossi rallentatori, curve particolarmente strette e caselli, offrendo così un quadro più preciso di ciò che si incontra lungo il tragitto. A queste informazioni si affianca una funzione dedicata alla presenza di veicoli di emergenza, pensata per aumentare l’attenzione in situazioni delicate. In una prima fase, questa opzione sarà disponibile negli Stati Uniti, in Messico, in Canada e in Francia.

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Tra le aggiunte più rilevanti figura anche un avviso preventivo sui cambiamenti improvvisi dei limiti di velocità. L’app segnalerà in anticipo l’ingresso in tratti con restrizioni più severe, riducendo il rischio di sanzioni dovute a distrazioni o a un cambio repentino delle regole di circolazione.

Rotatorie e percorsi più intelligenti

Waze ha lavorato anche sul miglioramento delle indicazioni nelle rotatorie, con suggerimenti più chiari sulla corsia corretta da mantenere per uscire senza incertezze. Questo intervento punta a rendere la guida più fluida, soprattutto in contesti urbani complessi o poco familiari.

Un altro aspetto riguarda la logica di scelta dei percorsi. L’app inizierà a riconoscere nel tempo le abitudini di guida, dando priorità agli itinerari abituali quando le condizioni lo permettono. In presenza di traffico, incidenti o rallentamenti, continueranno comunque a essere proposte alternative più rapide, mantenendo l’equilibrio tra familiarità ed efficienza.

Un rilascio atteso da tempo

Per molti utenti queste funzioni non rappresentano una novità assoluta. Già nella primavera del 2024 Waze aveva parlato di strumenti simili, alcuni dei quali erano comparsi solo per una parte limitata del pubblico. Le segnalazioni emerse negli ultimi mesi e la comunicazione ufficiale indicano che la distribuzione su larga scala è finalmente entrata nella fase conclusiva, trasformando promesse rimaste in sospeso in strumenti effettivamente utilizzabili.