Apple, occhiali smart: un fornitore cinese cita il progetto

I occhiali smart di Apple, finora rimasti nel campo delle indiscrezioni, potrebbero aver trovato una conferma indiretta in un luogo piuttosto insolito, cioè la presentazione dei risultati trimestrali di un fornitore cinese. A tirare in ballo i progetti di Cupertino è stata Quick Intelligent Equipment, azienda specializzata in attrezzature per la produzione industriale, che durante l’incontro dedicato ai conti ha fatto riferimento in modo abbastanza esplicito ai nuovi dispositivi indossabili della Mela.

Secondo quanto dichiarato dalla società, l’azienda sarebbe coinvolta nei “progetti degli occhiali AI di Apple e dei nuovi auricolari intelligenti”. Una frase breve ma tutt’altro che banale, perché in un colpo solo richiama due prodotti di cui si parla da tempo senza che Apple abbia mai detto una parola ufficiale. Da una parte ci sono appunto gli occhiali, dall’altra quelli che con ogni probabilità sono gli AirPods con fotocamere, un altro dispositivo che circola da mesi nelle voci di corridoio.

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Il ruolo del fornitore cinese nei progetti di Apple

Per capire perché la dichiarazione abbia un certo peso bisogna guardare al tipo di lavoro svolto da Quick Intelligent Equipment. L’azienda non produce componenti destinati a finire dentro i dispositivi, ma realizza le apparecchiature che servono a fabbricarli e controllarli. In particolare, secondo quanto spiegato dalla stessa società, il coinvolgimento nei progetti della casa di Cupertino potrebbe far crescere la domanda per i suoi sistemi di ispezione basati sulla visione artificiale, macchinari che verificano con estrema precisione la qualità dei pezzi lungo la catena di montaggio.

Si tratta quindi di un tassello che si colloca a monte della produzione vera e propria. Ed è proprio questo l’aspetto interessante, perché quando un fornitore di attrezzature inizia a parlare di un nuovo progetto significa che il lavoro di preparazione industriale potrebbe essere già entrato in una fase concreta. Naturalmente la società non ha fornito dettagli tecnici sui prodotti né tempistiche precise, limitandosi a citare i due filoni di sviluppo e il possibile impatto sul proprio giro d’affari.

Resta comunque il fatto che un riferimento simile, fatto davanti agli investitori, ha un peso diverso rispetto a una semplice indiscrezione. Le aziende quotate tendono infatti a misurare con attenzione le parole quando si parla di clienti importanti, e Apple è notoriamente molto severa con i partner che lasciano trapelare informazioni sui progetti ancora in lavorazione.

Occhiali smart e AirPods con fotocamere, cosa si sa finora

Sul fronte degli Apple Glasses, le indiscrezioni parlano di un debutto fissato per la fine del 2027. Sarebbero i primi occhiali smart dell’azienda, pensati non tanto come un visore ma come un accessorio da indossare tutti i giorni. Tra le funzioni attese ci sarebbe la possibilità di rispondere a domande su ciò che circonda chi li porta, sfruttando l’intelligenza artificiale per interpretare l’ambiente, oltre alla traduzione delle lingue. Due capacità che descrivono bene la direzione presa dal progetto, cioè un dispositivo capace di osservare il mondo e offrire informazioni utili in modo immediato.

Poi c’è il capitolo dedicato agli auricolari. Apple starebbe sviluppando una versione degli AirPods dotata di fotocamere, un’idea che a prima vista può sembrare strana ma che si sposa con la stessa logica degli occhiali, ovvero dare all’intelligenza artificiale la possibilità di “vedere” ciò che accade intorno all’utente. Questi nuovi auricolari, sempre secondo le indiscrezioni, dovrebbero arrivare insieme all’iPhone del ventesimo anniversario, il modello celebrativo che segnerà i vent’anni dal debutto del primo smartphone di Apple.

Il riferimento del fornitore ai “nuovi auricolari intelligenti” sembra quindi combaciare proprio con questo progetto, anche se la società non ha specificato di quale modello si tratti. Quello che emerge è che entrambi i dispositivi sarebbero già abbastanza avanti da coinvolgere i partner della filiera produttiva, con Quick Intelligent Equipment pronta a beneficiare della richiesta di macchinari per il controllo qualità legata ai due progetti.

Fonte: TecnoAndroid