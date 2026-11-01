Volvo EX60 Model Year 28: ricarica ridotta su P6 e P10 AWD

La gamma Volvo EX60 cambia volto con l’arrivo del Model Year 28, un aggiornamento che interviene su tre fronti molto concreti per chi valuta l’acquisto di un SUV elettrico: la ricarica, l’equipaggiamento e il listino. La novità che salta subito all’occhio riguarda la potenza di ricarica prevista di serie, che viene ridotta sulle versioni P6 e P10 AWD. Insieme a questo intervento la casa svedese ha messo mano anche alle dotazioni e ai prezzi, ridisegnando di fatto l’intera offerta del modello.

Non si tratta quindi di un semplice ritocco di facciata. Quando un costruttore aggiorna un modello con il passaggio a un nuovo anno modello, di solito lo fa per allineare la gamma alle proprie strategie commerciali e alle richieste del mercato. Nel caso di Volvo EX60 le modifiche riguardano proprio gli elementi che pesano di più nella scelta di un’auto a batteria, ovvero il modo in cui si fa il pieno di energia, quello che si trova a bordo e quanto bisogna spendere per portarla a casa.

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Ricarica ridotta sulle versioni P6 e P10 AWD

Il punto più rilevante del Model Year 28 è senza dubbio il taglio della potenza di ricarica di serie. Il provvedimento interessa due varianti precise della gamma, la P6 e la P10 AWD, cioè quella a trazione integrale. Per chi guida un’auto elettrica questo parametro ha un peso tutt’altro che secondario, perché incide direttamente sul tempo necessario a recuperare energia durante le soste alle colonnine.

Il dettaglio da non trascurare sta proprio in quella precisazione, “di serie”. La riduzione riguarda infatti la configurazione standard delle due versioni, quella che il cliente riceve senza intervenire sulla configurazione dell’auto. Per chi sta pensando a una EX60 diventa quindi utile verificare con attenzione le specifiche della variante scelta, soprattutto se l’auto verrà usata spesso per lunghi spostamenti, dove la velocità con cui la batteria torna carica fa una differenza concreta nell’organizzazione del viaggio.

La scelta di intervenire su P6 e P10 AWD mostra come Volvo abbia voluto differenziare in modo più netto le varie anime del modello. Ogni versione ha un suo posizionamento all’interno della gamma e la revisione della ricarica contribuisce a ridefinire i confini tra una proposta e l’altra.

Nuove dotazioni e listino aggiornato per la Volvo EX60

Oltre alla ricarica, il passaggio al nuovo anno modello porta con sé un aggiornamento delle dotazioni. L’equipaggiamento della Volvo EX60 viene rivisto, con interventi che ridisegnano il contenuto dei diversi allestimenti disponibili. È un aspetto che chi acquista un’auto di questa fascia tende a guardare con molta attenzione, perché spesso è proprio la ricchezza della dotazione a orientare la scelta verso una versione piuttosto che un’altra.

A completare il quadro c’è il capitolo prezzi. Il listino della EX60 Model Year 28 viene aggiornato insieme al resto della gamma, in linea con le modifiche apportate su ricarica ed equipaggiamento. Le tre novità vanno lette insieme: la potenza di ricarica di serie più bassa sulle P6 e P10 AWD, l’equipaggiamento rivisto e il nuovo listino compongono un’offerta riorganizzata che accompagna il SUV elettrico svedese nel suo nuovo anno modello.

Per chi segue da vicino il mercato delle elettriche, l’aggiornamento della Volvo EX60 rappresenta un passaggio da tenere d’occhio. La gamma Model Year 28 si presenta infatti con una ricarica di serie ridotta sulle versioni P6 e P10 AWD, dotazioni aggiornate e prezzi ritoccati su tutta l’offerta.

Fonte: TecnoAndroid