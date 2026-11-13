Brad Pitt torna con Apple: sarà un carpentiere in Connector

Apple torna a puntare su Brad Pitt e lo fa con un nuovo film intitolato Connector. L’attore che ha guidato il progetto cinematografico più fortunato nella storia della casa di Cupertino sarà infatti il protagonista di questa nuova produzione firmata Apple Original Films. La notizia è emersa il 12 novembre 2026 e non è rimasta a lungo un’indiscrezione, perché poco dopo la sua diffusione l’account ufficiale di Apple TV su X l’ha rilanciata, confermando di fatto l’accordo.

Alla regia ci sarà Darius Marder, il cineasta che ha diretto Sound of Metal. Il suo nome si aggiunge così a quello di Pitt in un progetto di cui al momento si conosce soprattutto il punto di partenza narrativo, cioè l’ambientazione e il profilo del personaggio principale. Si tratta comunque di un nuovo capitolo nella collaborazione tra il divo hollywoodiano e la divisione cinematografica di Apple, che negli ultimi anni ha costruito con lui un rapporto piuttosto solido, anche se non sempre lineare.

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Brad Pitt torna con Apple: la trama di Connector nella New York degli anni Settanta

Stando alla sinossi ufficiale, Connector è ambientato nella New York degli anni Settanta e ruota attorno a una vera leggenda della classe operaia. Il protagonista è un carpentiere dell’acciaio, uno di quegli operai abituati a lavorare in quota camminando letteralmente sopra la città, che si ritrova ad affrontare forze molto più grandi di lui. Poche righe, insomma, ma sufficienti a delineare il tono di una storia che mette al centro un lavoratore comune e il suo scontro con qualcosa che lo sovrasta.

Il ruolo sarà affidato a Brad Pitt, mentre la direzione spetterà a Marder. Per ora la descrizione diffusa da Apple si ferma qui e non aggiunge altri elementi sul resto della trama né sul cast che affiancherà l’attore.

Il rapporto tra Apple e Brad Pitt dopo Wolfs e F1 The Movie

La collaborazione con Pitt non nasce oggi. Prima di Connector c’è stato F1 The Movie, il film di maggior successo mai prodotto da Apple, e prima ancora Wolfs, la pellicola in cui l’attore recitava accanto a George Clooney. Proprio quest’ultima si è rivelata un grande successo per la piattaforma, ma ha anche messo l’azienda in una posizione delicata nei confronti degli artisti coinvolti.

Il motivo è legato alla distribuzione. Wolfs era stato pensato per un’ampia uscita nelle sale, poi a ridosso della prima Apple ha cambiato strada all’improvviso e ha cancellato i piani per il cinema, rendendo il film disponibile soltanto in streaming. Una decisione arrivata a pochissimo dal debutto, che aveva creato più di qualche tensione con chi aveva lavorato al progetto.

Quell’esperienza, a quanto pare, non ha guastato i rapporti con l’attore. E se anche li avesse incrinati, il grande successo di F1 The Movie nelle sale ha con ogni probabilità contribuito a ricucire lo strappo, aprendo la strada a questa nuova collaborazione con Apple Original Films.

Chi vuole recuperare i titoli già realizzati da Apple con Pitt può trovarli su Apple TV, il servizio in abbonamento che costa circa 13 euro al mese. In alternativa è possibile accedervi a un prezzo più conveniente scegliendo il pacchetto Apple One, che lo include insieme agli altri servizi dell’azienda.

Fonte: TecnoAndroid