Apple Music: re Carlo ospite di Elton John su Rocket Hour

Sarà re Carlo l’ospite d’eccezione della prossima puntata di Rocket Hour, il programma radiofonico che Elton John conduce su Apple Music. L’annuncio è arrivato in contemporanea da Apple Music e da Buckingham Palace, e già questo dice parecchio sul peso dell’appuntamento. Al centro della conversazione ci saranno i 50 anni di The King’s Trust, l’associazione benefica fondata dal sovrano, e il ruolo che la musica ha avuto nel suo lavoro nel corso di mezzo secolo.

Apple Music: un programma nato nel 2015 e arrivato a oltre 470 puntate

Per capire il contesto conviene fare un passo indietro. Elton John conduce Rocket Hour su Apple Music da luglio 2015 e in questi anni il programma ha superato quota 470 episodi trasmessi. La formula è rimasta più o meno la stessa dall’inizio, con una miscela di brani appena usciti, grandi classici e chiacchierate con altri artisti. Niente di troppo costruito, insomma, ma un contenitore che negli anni ha saputo attirare nomi di primo piano.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Tra gli ospiti passati dallo studio del cantautore britannico ci sono stati Ed Sheeran, Billie Eilish, Noel Gallagher e Chappell Roan. Non sono mancate nemmeno le puntate celebrative, come quella dedicata al traguardo dei 300 episodi e quella per il decimo compleanno della trasmissione. La presenza di un monarca in carica però è tutta un’altra faccenda e segna probabilmente il momento più istituzionale nella storia dello show.

Re Carlo, il King’s Trust e mezzo secolo di concerti benefici

La puntata andrà in onda sabato 14 novembre e cade in un momento simbolico per re Carlo. Da una parte c’è il cinquantesimo anniversario di The King’s Trust, l’ente di beneficenza che il sovrano ha fondato nel 1976. Dall’altra c’è il suo compleanno, il settantottesimo, che coincide proprio con quei giorni. Due ricorrenze che finiscono per intrecciarsi in un unico racconto.

C’è anche un dettaglio tecnico che rende l’episodio particolare. Si tratta infatti della prima puntata registrata nei nuovi studi radiofonici che Apple Music ha aperto a Londra. Durante l’intervista il sovrano ed Elton John ripercorrono insieme i tanti concerti di beneficenza organizzati nel tempo, partendo dalle serate di gala rock alla Wembley Arena negli anni Ottanta fino agli spettacoli a Hyde Park e alla Royal Albert Hall. Un viaggio nella memoria che mette in fila decenni di musica dal vivo al servizio di una causa, raccontato da due protagonisti che quella storia l’hanno vissuta da vicino. Per chi vuole farsi un’idea in anticipo è già disponibile un breve trailer dell’episodio.

Orari di trasmissione e come ascoltare la puntata

L’intervista debutterà su Apple Music 1 sabato 14 novembre alle 9 del mattino ora di Greenwich, cioè alle 10 in Italia. Non sarà comunque l’unica occasione per sentirla, perché nel corso del fine settimana sono previste altre messe in onda sia su Apple Music 1 sia su Apple Music Hits. Una volta trasmessa, la puntata resterà poi disponibile anche on demand, quindi ascoltabile in qualsiasi momento.

Per accedere ai contenuti serve un abbonamento attivo ad Apple Music. Il servizio costa circa 11 euro al mese e prevede un mese di prova gratuito, in alternativa è incluso nel pacchetto Apple One.

Fonte: TecnoAndroid