Volantino Action: radio d’emergenza a 7,95 euro e idee per Natale

Il nuovo volantino Action è arrivato con una serie di promozioni settimanali valide fino al 10 novembre, e il tempismo non sembra affatto casuale. Natale si avvicina a grandi passi e chi ha l’abitudine di muoversi in anticipo con i regali trova già sugli scaffali della catena diverse occasioni interessanti, molte delle quali a pochi euro. Il catalogo mescola prodotti per la casa, oggetti pensati per le emergenze e una piccola selezione tecnologica che merita più di uno sguardo.

Conviene osservare da vicino le proposte più convincenti, perché tra le pagine del nuovo volantino Action si nascondono articoli che possono trasformarsi in idee regalo economiche ma tutt’altro che banali. Alcuni hanno un’anima pratica, altri strizzano l’occhio a chi ama la tecnologia o il fai da te.

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Dal termoconvettore smart alla radio d’emergenza

Si comincia con un prodotto di peso, ovvero il termoconvettore LSC Smart Connect. Il dispositivo si collega alla rete WiFi e si può gestire anche a distanza grazie all’app dedicata per smartphone, una comodità non da poco quando si vuole trovare la casa già calda al rientro. Può essere sistemato in piedi oppure appeso e porta con sé diverse funzioni utili come il timer, il rilevamento della finestra aperta e la modalità Eco. Il prezzo indicato nel volantino è di 49,99 euro con uno sconto del 28% che rende l’acquisto decisamente più leggero.

Molto più piccola ma altrettanto curiosa è la radio d’emergenza 4 in 1, proposta a soli 7,95 euro. Dentro un unico oggetto si trovano un powerbank integrato da 4000 mAh, una torcia a LED dalla luce potente e una funzione SOS pensata proprio per le situazioni critiche. C’è poi un dettaglio che fa la differenza perché l’apparecchio si alimenta anche con l’energia solare e con una dinamo manuale. Questo lo rende adatto alle escursioni, alle giornate in campeggio e a quei momenti in cui in casa salta la corrente e serve qualcosa che funzioni senza dover cercare una presa.

Calendario dell’avvento e accessori per la ricarica

Per chi passa il tempo libero tra viti e attrezzi c’è una proposta che sembra fatta su misura. Si tratta del calendario dell’avvento Werckmann, venduto a 14,77 euro. Ogni casella custodisce una piccola sorpresa e il contenuto spazia dai piccoli utensili agli accessori, così l’attesa del Natale diventa un appuntamento quotidiano anche per gli appassionati di fai da te. Un modo diverso dal solito per accompagnare i giorni che precedono le feste, lontano dai classici cioccolatini.

Chiude la rassegna una doppietta tecnologica che difficilmente passa inosservata. Il primo prodotto è il powerbank Philips da 20.000 mAh con ricarica rapida da 20 watt, in offerta a 14,95 euro. Una capacità del genere permette di dare nuova energia allo smartphone più volte prima di dover tornare alla presa, mentre la potenza da 20 watt riduce i tempi di attesa. Accanto c’è il caricatore da parete Reload GaN3 Pro, pensato per una ricarica veloce ed efficiente e dotato di due porte, che costa appena 4,79 euro.

Fonte: TecnoAndroid