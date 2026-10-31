Trony prendi 3 paghi 2: anche un TV Samsung Mini LED in regalo

Nei negozi Trony è di nuovo attiva la formula prendi 3 e paghi 2, una delle promozioni più apprezzate dalla clientela della catena. Il meccanismo è semplice: acquistando tre prodotti aderenti all’iniziativa, uno dei tre viene dato in omaggio. Il nuovo volantino Trony mette insieme questa formula fino al 23 novembre e in parallelo propone anche le cosiddette offerte fuori di tech, valide invece fino all’11 novembre. Le scadenze sono quindi due e conviene tenerle bene a mente, perché la finestra per sfruttare gli sconti più aggressivi sulla tecnologia è decisamente più stretta rispetto a quella della promo sul terzo articolo gratuito. La logica dell’operazione punta chiaramente sugli acquisti multipli. Chi ha in programma di rinnovare più dispositivi in casa, magari un televisore insieme a un portatile e a un nuovo telefono, può trovare in questa iniziativa un modo concreto per ridurre la spesa complessiva. Il prodotto che finisce in regalo è quello di prezzo inferiore rispetto agli altri due presenti nel carrello, un dettaglio che vale la pena considerare quando si sceglie come combinare gli articoli.

Smart TV e grandi elettrodomestici nel volantino Trony

Sul fronte dei grandi elettrodomestici la catena ha messo in vetrina una selezione di smart TV piuttosto ampia, con modelli di generi e dimensioni differenti pensati per soddisfare esigenze diverse. Tra i televisori proposti spicca un Samsung Mini LED da 55 pollici, un modello che porta con sé diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale. C’è la tecnologia AI Picture & Sound, che lavora per ottimizzare immagine e audio, accompagnata da colori naturali e da un comparto sonoro immersivo. Completano la dotazione Vision AI e la connettività WiFi e Bluetooth.

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Il prezzo indicato per questo televisore Samsung è di 499 euro. Esiste però anche un’altra strada, ed è qui che entra in gioco la formula prendi 3 e paghi 2: lo stesso TV può essere ottenuto in regalo acquistando altri due prodotti aderenti dal prezzo superiore. In pratica, chi ha già messo gli occhi su due articoli più costosi può portarsi a casa il Mini LED da 55 pollici senza spendere nulla per quest’ultimo.

Notebook e smartphone tra le offerte tech

Passando all’informatica, il volantino propone il Lenovo IdeaPad Slim 5 a 899 euro. Si tratta di un portatile con schermo da 16 pollici, spinto da un processore AMD Ryzen AI 7 affiancato dalla scheda grafica AMD Radeon integrata. La memoria è da 16GB di RAM mentre lo spazio di archiviazione è affidato a un SSD da 512GB. Non mancano la tastiera retroilluminata con layout italiano e Windows 11 Home già installato, quindi il computer è pronto all’uso fin dalla prima accensione.

Per chi invece è a caccia di un nuovo telefono, tra gli smartphone in evidenza c’è Redmi Note 17 5G, proposto a 299 euro nella configurazione da 6GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il dispositivo punta molto sull’autonomia grazie a una batteria da 7.700 mAh, una capacità decisamente generosa. Il display è un AMOLED da 6,99 pollici protetto da Gorilla Glass 7i, mentre sul fronte fotografico Redmi Note 17 5G monta una fotocamera principale da 50MP.

Le proposte del volantino Trony si possono sfogliare nella loro interezza per avere un quadro completo degli articoli coinvolti nelle due iniziative. Il nuovo volantino resta disponibile nei punti vendita della catena fino all’11 novembre per quanto riguarda le offerte fuori di tech, mentre la promozione prendi 3 e paghi 2 prosegue fino al 23 novembre.

Fonte: TecnoAndroid