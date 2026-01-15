Vodafone vince il primo posto: è al top per le performance Internet del 2025

Dal Report nPerf, Vodafone consolida la prima posizione nel mobile italiano grazie a prestazioni equilibrate su tutti gli indicatori chiave del settore. Il punteggio complessivo raggiunge 90.088 nPoints, valore che riflette risultati solidi nelle diverse attività quotidiane. La velocità di download tocca 121,50 Mbps, dato che favorisce streaming in alta definizione e trasferimenti di file di grandi dimensioni. Sul fronte upload viene registrato il valore più alto del mercato con 17,49 Mbps, utile per videochiamate e condivisione di contenuti. La latenza si attesta su 37,77 ms, parametro che sostiene un utilizzo fluido nelle applicazioni interattive e nel gioco online. Le prove sulla navigazione web collocano l’operatore al primo posto ex aequo con 71,98%, mentre lo streaming video raggiunge 78,19%, confermando un’esperienza complessiva stabile e coerente.

L’analisi delle connessioni mobili in Italia diffusa a inizio 2026 si fonda sui nPoints, un indicatore che sintetizza l’esperienza d’uso attraverso download, upload, navigazione, streaming video e latenza. Il calcolo avviene su scala logaritmica, scelta che consente una lettura più aderente alla percezione dell’utente finale. I risultati derivano da test reali eseguiti con un’app gratuita su dispositivi Android e iOS, installata da clienti finali degli operatori. La base dati, composta da centinaia di migliaia di prove svolte nell’arco del 2025, garantisce una fotografia ampia del mercato nazionale. Il quadro emerso segnala una competizione elevata e un livello medio di qualità alto, con valori complessivi che superano gli ottanta nPoints, indice di servizi maturi per navigazione e fruizione video.

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Focus 5G e confronto di settore

Anche il 5G evidenzia un’ulteriore conferma. Gli utenti Vodafone beneficiano delle migliori performance complessive sulla rete di nuova generazione, con riconoscimenti che includono la migliore velocità di download e di upload, la latenza più bassa e le prestazioni di streaming più efficaci. La navigazione web in 5G vede una leadership condivisa, segnale di un mercato avanzato. Nel confronto, Fastweb emerge per il posizionamento nella velocità, conquistando il terzo posto con 82.620 nPoints e una crescita annua dello 0,8%. Le misurazioni indicano 104,20 Mbps in download e 15,35 Mbps in upload, con una latenza di 46,70 ms, valori che assicurano fluidità nello streaming e reattività nelle comunicazioni in tempo reale. Nel complesso, il settore italiano mostra una qualità diffusa, con più operatori capaci di offrire servizi affidabili e performanti.