Vodafone Start: rete 5G veloce e tanti Giga a 9,95€!

Se stai cercando un modo semplice per avere internet e chiamate sempre a portata di mano, Vodafone START potrebbe fare al caso tuo. Con soli 9,95€ al mese ti porta una quantità di Giga sorprendente e tutti i vantaggi di una rete 5G tra le più premiate d’Italia, senza sorprese nei costi nascosti. La SIM ti arriva direttamente a casa, gratis, e l’attivazione costa appena 10 euro: niente di complicato, tutto pronto in pochi click.

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Vodafone Start ottimizza la connettività quotidiana con dati, 5G e servizi smart

All’inizio avrai 150 Giga, minuti illimitati e 200 SMS, più 32 Giga extra da usare in Europa, Svizzera e Regno Unito. In pratica, Vodafone START è pensata per chi non vuole più contare i minuti o il traffico dati, ma vuole concentrarsi su video, social, streaming o lavoro in mobilità senza pensieri. E sì, tutto in 5G, con velocità fino a 2 Gbps se hai un dispositivo compatibile e sei sotto copertura Vodafone.

Uno degli aspetti più interessanti è che la continuità di servizio è garantita fino a 48 ore anche se finisci il credito residuo. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza linea proprio quando ti serve: puoi continuare a navigare e parlare senza limiti per due giorni interi. E se sei uno di quelli che odia perdere chiamate importanti, la segreteria telefonica con servizio di recall ti segnalerà subito chi ti ha cercato e quando è tornato disponibile.

Poi c’è la comodità della scelta tra SIM fisica e eSIM. Se il tuo smartphone lo permette, puoi attivarla in pochi secondi senza aspettare la consegna. E se ti sposti in Europa, hai 32 Giga totali a disposizione, 17 secondo le regole del roaming e 15 extra grazie all’offerta, utilizzabili anche in Svizzera, Regno Unito e Ucraina. Turchia, Albania e altri micro-stati restano fuori, ma le tariffe estere standard si applicano solo lì.

L’addebito automatico è un’altra chicca: il credito residuo si ricarica da solo ogni volta che scende sotto i 5€, così non rischi mai di trovarti senza credito. E non è tutto: Vodafone è stata premiata da Ookla, OpenSignal e nPerf come la rete 5G più veloce e affidabile d’Italia, sia per download e upload sia per navigazione web e bassa latenza.

Insomma, Vodafone START non è solo un’offerta: è un modo per liberarti dai pensieri, avere Giga e chiamate senza limiti e viaggiare senza preoccupazioni, il tutto sulla rete più premiata d’Italia. E se vuoi, puoi anche approfittare di sconti speciali sulle offerte energia, combinando tutto per avere ancora più vantaggi.