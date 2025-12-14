Vodafone sconta i prezzi di Samsung Galaxy S25 Edge e S25 FE

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano Vodafone ha modificato i prezzi delle rate di alcuni smartphone. In particolare, l’operatore sta proponendo nei negozi l’acquisto ad un prezzo scontato di due smartphone di punta del produttore tech Samsung. Ci stiamo riferendo ai modelli top di gamma Samsung Galaxy S25 Edge e Samsung Galaxy S25 FE. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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Vodafone, prezzi scontati per i nuovi Samsung Galaxy S25 Edge e Galaxy S25 FE

L’operatore telefonico italiano Vodafone sta proponendo ad un prezzo scontato due smartphone di punta del colosso sudcoreano Samsung. Questi smartphone sono disponibili all’acquisto con l’operatore in comode rate mensili tramite diverse modalità di rateizzazione.

Uno dei primi modelli di casa Samsung proposto in sconto è il nuovo Samsung Galaxy S25 FE. Quest’ultimo, in particolare, viene ora proposto nel taglio di memoria con 128 GB di storage interno ad un prezzo scontato pari a 16 euro al mese per un totale di 24 rate mensili. Questo sarà ora possibile abbinando una qualsiasi offerta mobile dell’operatore telefonico Vodafone.

Il secondo modello proposto in sconto è il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge. Quest’ultimo, in particolare, viene ora proposto in sconto nel taglio di memoria con 512 GB di storage interno. Scegliendo il metodo di rateizzazione Telefono No Problem, gli utenti potranno acquistare potranno acquistare il nuovo smartphone di casa Samsung ad un prezzo di partenza di 28 euro al mese per 24 rate mensili, in base all’offerta mobile prescelta. Scegliendo il metodo di rateizzazione Smartphone Easy Pay, invece, gli utenti potranno acquistare il nuovo smartphone dell’azienda ad un costo scontato che parte da soli 14 euro al mese. In questo caso, però, gli utenti potranno pagare lo smartphone in un totale di 48 rate mensili.

Insomma, si tratta senz’altro di un’occasione imperdibile per tutti coloro che intendono acquistare uno di questi nuovi smartphone del colosso sudcoreano Samsung.