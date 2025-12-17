Vodafone e ho. Mobile down in tutta Italia: il comunicato ufficiale

La mattinata si è aperta con un problema di rete che sta coinvolgendo Vodafone in Italia. Le prime segnalazioni sono arrivate da diversi minuti, con un picco di report su Downdetector e riscontri anche in redazione. Con il passare del tempo è emerso che non si tratta di un caso isolato: risultano interessate anche Fastweb e ho. Mobile, l’operatore virtuale legato a Vodafone.

Cosa non sta funzionando per gli utenti

Dai commenti che circolano in rete, i disagi descritti sono piuttosto netti e riguardano sia la connessione sia la copertura. In molti segnalano l’impossibilità di navigare da rete fissa, mentre in altri casi viene riportata l’assenza totale di segnale. Per quanto riguarda ho. Mobile, le indicazioni arrivate finora parlano di utenti spesso offline, con difficoltà che vengono riferite sia su fisso sia su mobile.

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Il quadro resta quindi quello di un disservizio percepito su più fronti, con impatti differenti a seconda dell’area e della tipologia di linea.

Le aree più colpite e gli operatori coinvolti

Come accade spesso in questi casi, le segnalazioni sembrano concentrarsi soprattutto nelle grandi città, da nord a sud. Tra le località citate con maggiore frequenza compaiono Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli e Bari. Per ho. Mobile, invece, le segnalazioni si concentrano più nel centro-nord, con Milano, Perugia, Roma, Bologna e soprattutto la Romagna, tra Rimini e Forlì.

Nelle ultime ore sono emersi anche primi segnali di malfunzionamento per alcuni operatori virtuali che si appoggiano alla rete Vodafone, in particolare CoopVoce e PosteMobile.

Il comunicato Vodafone sul guasto

Vodafone ha diffuso un aggiornamento alle 11:40, confermando un disservizio temporaneo legato a due guasti sulla rete Fibercop nelle zone di Rimini e Forlì. L’operatore parla di disagi per clienti di rete fissa e mobile, con tecnici al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile e con la promessa di nuovi aggiornamenti sull’avanzamento degli interventi.