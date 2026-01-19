Vivo X200T: nuove indiscrezioni sul prossimo modello

Di recente, il nome Vivo X200T ha iniziato a circolare con una certa insistenza. Quest’ultimo accompagnato da una quantità di dettagli che difficilmente lasciano spazio all’immaginazione. Si parla di un modello che va ad affiancare la serie X200 già esistente, quasi come se Vivo avesse deciso di rimettere mano a un progetto che, sulla carta, era già completo. A rendere pubbliche le informazioni è stato Abhishek Yadav, uno degli insider più attivi, che attraverso il suo account X ha condiviso una vera scheda tecnica non ufficiale del dispositivo. Le indiscrezioni fanno riferimento al mercato indiano, ma tale dettaglio va letto nel modo giusto. L’India è diventata un passaggio chiave per molti produttori asiatici, che spesso scelgono proprio quel mercato per testare nuovi modelli.

Vivo X200T: ecco le indiscrezioni emerse

Il nuovo smartphone, stando a quanto emerso, sembra voler alzare ulteriormente l’asticella rispetto al modello standard. Ciò puntando su un equilibrio tra potenza, autonomia e fotografia. Il display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K lascia intuire un’attenzione particolare alla qualità visiva. Mentre la scelta del MediaTek Dimensity 9400+ lo colloca nella fascia alta del mercato. L’abbinamento con 12 GB di RAM LPDDR5X e con memorie UFS 4.1 da 256 o 512 GB suggerisce uno smartphone pensato per durare nel tempo e reggere ad utilizzi più intensi.

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La fotografia è uno dei punti su cui Vivo sembra aver insistito maggiormente. La collaborazione con Zeiss continua a essere centrale e si traduce in un comparto posteriore composto da tre sensori da 50 MP. Ciascuno con un ruolo ben preciso, dalla fotocamera principale stabilizzata otticamente al teleobiettivo periscopico dedicato allo zoom, passando per l’ultra-grandangolare. Anche la fotocamera frontale, da 32 MP, si inserisce in un contesto di fascia medio-alta. A completare il quadro c’è una batteria particolarmente capiente, da 6.200 mAh, supportata da ricarica rapida sia cablata che wireless.

Riguardo il comparto software, l’arrivo diretto con Android 16 è un segnale interessante. Ciò soprattutto se si considera la promessa di un supporto prolungato, con più aggiornamenti di sistema e diversi anni di patch di sicurezza. Riguardo il prezzo, in India si parla di cifre che, al cambio, oscillano tra i 570 e i 660 euro a seconda del taglio di memoria.