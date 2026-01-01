Very Mobile ripropone il Low Cost con una mossa aggressiva

Nel mondo della telefonia mobile italiana, sempre più affollato e competitivo, Very Mobile prova a distinguersi con una promozione che parla direttamente a chi guarda al prezzo come primo criterio di scelta, senza però voler rinunciare a una dotazione generosa di dati. L’operatore, che fa capo al gruppo WINDTRE, ha infatti attivato una tariffa particolarmente aggressiva, riservata a una platea specifica di utenti, che consente di ottenere 150GB mensili spendendo meno di 5 euro.

L’offerta non è visibile indistintamente a tutti, bensì proposta solo a clienti selezionati, in genere attraverso canali promozionali dedicati o in fase di portabilità da determinati operatori. Dal punto di vista pratico, la tariffa include minuti e SMS senza limiti, 150GB di traffico dati su rete 5G con velocità fino a 30 Mbps e un pacchetto dedicato al roaming europeo, che mantiene chiamate e messaggi illimitati e una quota dati ridotta ma sufficiente per un utilizzo standard in viaggio. L’attivazione è gratuita e, elemento non secondario, è previsto anche un mese iniziale senza costi, che abbassa ulteriormente la soglia d’ingresso e rende la proposta ancora più appetibile per chi vuole testare il servizio senza impegno.

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Very Mobile, flessibilità, 5G e concorrenza sempre più dura

Guardando oltre i numeri, questa promozione racconta molto della direzione intrapresa da Very Mobile. L’operatore continua a puntare su un modello semplice, privo di vincoli contrattuali e costi nascosti, facendo leva su un mix di prezzo aggressivo e flessibilità. La possibilità di richiedere una eSIM, ad esempio, cartura una fascia di utenti che vuole attivare una nuova linea in pochi minuti senza attendere la spedizione di una SIM fisica.

Interessante anche la gestione del 5G. Di base, la navigazione è limitata a una velocità contenuta, più che sufficiente per streaming, social e navigazione quotidiana. Chi però desidera prestazioni superiori può attivare un’opzione aggiuntiva che sblocca il 5G “full speed”, trasformando l’offerta in qualcosa di adattabile alle reali esigenze dell’utente. L’utente viene così accompagnato lungo una scala di opzioni, da quella ultra economica fino a soluzioni più ricche, senza mai uscire dall’ecosistema Very. Un modo efficace per trattenere il cliente nel tempo, anche quando le sue esigenze cambiano.

In definitiva, la promo da 150 GB sotto i 5 euro non è solo un’operazione di marketing lampo, ma un segnale chiaro di come Very intenda giocare la partita del 2026.