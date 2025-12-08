Very Mobile rilancia la sua promozione con un nuovo coupon dedicato ai clienti

Very Mobile ha avviato una nuova campagna rivolta a una parte dei suoi clienti. In queste ore molti utenti selezionati stanno ricevendo un SMS che permette di invitare una persona a entrare nel servizio con una proposta conveniente. L’offerta riguarda la Very 5,99 Special, una tariffa che include minuti illimitati, SMS illimitati e 200GB in 5G Full Speed. Il prezzo resta bloccato a 5,99 euro al mese. L’attivazione richiede l’uso di un codice coupon presente nel messaggio che deve essere inserito durante la portabilità da qualsiasi operatore mobile. Il processo può essere svolto online o in un negozio fisico. Nel caso dell’attivazione digitale, l’utente deve scegliere se utilizzare una SIM fisica o una eSIM.

Very Mobile amplia i servizi disponibili e conferma il prezzo stabile delle sue offerte

Negli ultimi anni l’operatore ha introdotto diverse funzioni per semplificare l’attivazione e migliorare l’esperienza degli utenti. È possibile infatti attivare la SIM anche tramite SPID o credenziali CIE, tale modalità offre maggiore sicurezza e riduce i tempi. Very Mobile permette poi di rinnovare l’offerta in anticipo quando i gigabyte terminano. In caso di credito insufficiente la tariffa viene sospesa fino alla ricarica, l’utente può però attivare la ricarica automatica per evitare interruzioni.

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Ma non è finita qui. La promo include gratuitamente VoLTE, Wi-Fi Calling, reperibilità e hotspot, mentre i servizi a pagamento restano bloccati di default. È disponibile anche l’opzione facoltativa Very Protetti che offre alcuni strumenti extra. Per quanto riguarda il roaming europeo segue le regole comunitarie, infatti i minuti e gli SMS sono validi anche all’estero senza costi aggiuntivi.

La velocità della connessione è garantita dalle reti 5G di WindTre che offre una vasta copertura su tutto il territorio nazionale. Insomma, Very Mobile continua ad imporsi come uno degli operatori low cost più affidabili del momento. Il suo maggiore punto di forza resta la stabilità del prezzo delle offerte, che lo rendono una scelta ideale rispetto a tutti gli altri competitor del settore.