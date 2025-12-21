Very Mobile proroga le sue offerte sul sito, ecco le migliori

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha da pcoo prorogato la disponibilità delle sue offerte di rete mobile. In particolare, l’operatore ha prorogato le sue offerte presenti sul suo sito ufficiale. Una delle novità introdotte con questa proroga riguarda tuttavia i clienti che provengono da Fastweb. Questi ultimi potranno infatti passare a Very Mobile attivando una offerta a partire da un costo di 7,99 euro al mese.

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Very Mobile proroga il suo catalogo di offerte online, ecco le offerte del momento

A partire dal 19 dicembre 2025, l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha prorogato la disponibilità delle sue offerte. Come già accennato in apertura, queste offerte saranno prorogate sul sito ufficiale dell’operatore. Secondo quanto è emerso, le offerte in questione sono state prorogate fino alla giornata del prossimo 8 gennaio 2026.

Come già detto, una delle novità di questa proroga riguarda i clienti che provengono dal rivale Fastweb. Per questi utenti sarà infatti possibile passare all’operatore virtuale attivando le offerte a partire da un costo di 7,99 euro al mese. Con alcune offerte di Very Mobile continua poi ad essere disponibile una super promozione. Quest’ultima prevede infatti il primo rinnovo totalmente gratis.

Tra le offerte che rientrano in questa promozione, c’è quella denominata Very 6,99 MNP. Con quest’ultima, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare anche con il 5G Full Speed dell’operatore. La velocità massima sarà pari a fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Oltre a questo, il bundle include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed sms illimitati verso tutti i numeri. Il costo da sostenere per il rinnovo è pari a 6,99 euro al mese.

Molte di queste offerte sono operator attack, quindi attivabili da chi proviene da:

Iliad, CoopVoce, PosteMobile, 1Mobile, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Mundio Mobile, Noitel, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, Segnoverde, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.