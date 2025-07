Very Mobile: con meno di 6 euro potete avere il 5G e tanti giga

Ogni utente dotato di smartphone ormai al giorno d’oggi non può fare a meno di avere attiva una promozione telefonica sul proprio numero di cellulare, quest’ultima risulta infatti indispensabile per poter accedere a minuti, SMS e gigabyte di traffico dati in modo da poter utilizzare al massimo le funzionalità messe a disposizione del proprio dispositivo multimediale, queste caratteristiche ovviamente devono essere presenti nelle quantità giuste per permettere all’utente di svolgere tutte le proprie attività quotidiane che ovviamente consentono di restare connessi con la propria vita digitale.

Dunque scegliere un’offerta adatta alle proprie esigenze rappresenta uno step importante tanto quanto l’offerta stessa, fortunatamente qui in Italia non mancano i provider telefonici di conseguenza anche i cataloghi sono davvero vasti e ricche di opzioni, un operatore che sicuramente potrebbe rappresentare una scelta papabile e l’operatore virtuale tinto di verde Very Mobile, il provider infatti da diversi anni rappresenta un’ottima scelta che unisce prezzi accessibili a caratteristiche interessanti, non a caso recentemente sul suo sito ufficiale è arrivata una super offerta che unisce giga di traffico dati ad un prezzo davvero interessante, scopriamo insieme i dettagli

Caratteristiche ottime

L’offerta in questione permette di accedere alla bellezza di 150 GB di traffico dati in connettività ai 5G con minuti limitati verso tutti ed SMS limitati verso tutti, l’offerta avrà un costo mensile di 5,99 € e garantisce il prezzo bloccato per sempre e anche la portabilità da alcuni operatori virtuali supportati in modo da poter mantenere intatto il proprio numero, come se non bastasse un mese sarà completamente omaggio e dunque inizierete a pagare a partire dal secondo rinnovo, dettaglio sicuramente interessante che può rappresentare un plus rispetto alle offerte concorrenti.

Se siete interessati per effettuare l’attivazione, vi basterà semplicemente recarvi sul sito ufficiale del provider tinto di verde per poi eseguire gli step presenti all’interno della pagina ufficiale dedicata all’offerta, tutto molto semplice e immediato.