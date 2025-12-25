Very Mobile alza la proposta con 200 giga in 5G a 6,99 euro al mese

Alcune promo si capiscono al primo sguardo, perché mettono subito in chiaro dove vogliono andare a parare. La nuova proposta di Very Mobile rientra esattamente in questa categoria: tanti giga, rete di nuova generazione e un prezzo che non cambia nel tempo. Una formula diretta, che parla soprattutto a chi utilizza lo smartphone come strumento centrale della propria quotidianità.

Una tariffa pensata per chi consuma molti dati

Il cuore dell’offerta Very Mobile è rappresentato dai 200 GB di traffico dati mensile, con 5G incluso senza costi aggiuntivi. Una soglia che consente un utilizzo ampio e continuo della connessione, adatta anche a chi fa largo uso di streaming, social e applicazioni online fuori casa.

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Accanto al traffico dati trovano spazio minuti illimitati ed SMS senza limiti verso tutti i gestori, secondo le condizioni d’uso previste. Il prezzo dell’offerta è fissato a 6,99 euro al mese per sempre, elemento che rafforza la sensazione di stabilità e rende la promo facilmente confrontabile con altre soluzioni presenti sul mercato.

Primo mese incluso e costi iniziali ridotti

Uno degli aspetti più interessanti della proposta riguarda l’avvio del servizio. Il primo mese è in omaggio, quindi gratuito, permettendo di iniziare a utilizzare l’offerta senza sostenere subito il costo del canone mensile. L’attivazione prevede un costo di 0,99 euro una tantum, una cifra simbolica che abbassa ulteriormente la soglia di ingresso.

Very Mobile consente di scegliere tra SIM fisica ed eSIM, offrendo maggiore flessibilità in base al dispositivo utilizzato e alle preferenze personali. L’attivazione può essere completata anche tramite SPID, rendendo il processo più rapido e completamente digitale per chi già utilizza questo strumento di identificazione.

Nessuna distinzione sul gestore di provenienza

Sul fronte dei requisiti, Very Mobile adotta una politica aperta. L’offerta è disponibile per tutti gli utenti, indipendentemente dall’operatore di partenza. Non sono previste liste di esclusione o vincoli legati alla provenienza del numero, un dettaglio che semplifica notevolmente l’accesso alla promo.

La navigazione in 5G è possibile con un’offerta abilitata, un dispositivo compatibile e nelle aree coperte dalla rete Very Mobile. Un chiarimento importante, che mantiene allineate le aspettative sull’esperienza di utilizzo reale.