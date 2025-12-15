Very Mobile: 200 Giga in 5G full speed a 6,99 euro al mese

Very Mobile torna a muoversi con decisione nel mercato delle offerte mobile low cost, presentando una proposta che mira a combinare un prezzo contenuto con una dotazione dati particolarmente generosa. L’operatore lancia infatti un piano dedicato ai nuovi numeri che include 200GB di traffico dati, minuti illimitati e 200 SMS al prezzo di 6,99 euro al mese, con la promessa di mantenere le stesse condizioni “per sempre”, senza rimodulazioni automatiche o aumenti legati al tempo.

Uno degli elementi centrali dell’offerta è il supporto al 5G full speed, che consente di raggiungere velocità teoriche fino a 2Gbps, a condizione di disporre di uno smartphone compatibile e di trovarsi in un’area coperta dalla rete 5G di Very Mobile. In assenza di 5G, la navigazione resta comunque garantita su rete 4G con velocità fino a 30 Mbps, una soglia che permette un utilizzo quotidiano fluido, dallo streaming video alla navigazione web, fino all’uso dei social network.

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L’attivazione è pensata per essere il più semplice possibile. SIM fisica ed eSIM sono incluse senza costi di spedizione e l’utente può completare l’intera procedura online, utilizzando strumenti di identificazione digitale come SPID o CIE, oppure tramite video-identificazione. È comunque possibile rivolgersi anche ai negozi fisici Very presenti in tutta Italia, per chi preferisce un supporto diretto.

Very Mobile punta su semplicità, copertura e controllo dei costi

Oltre al prezzo e ai Giga inclusi, Very Mobile continua a puntare su un modello basato sulla trasparenza. L’offerta non prevede vincoli contrattuali, penali di recesso o costi nascosti, e il rinnovo avviene sempre lo stesso giorno del mese, rendendo più semplice tenere sotto controllo le spese. In caso di esaurimento dei Giga disponibili, la navigazione viene bloccata automaticamente, evitando addebiti imprevisti e lasciando all’utente la possibilità di rinnovare anticipatamente l’offerta tramite app.

La copertura dichiarata dall’operatore raggiunge il 99,7% della popolazione in 4G e supera il 97% in 5G, includendo sia le aree urbane sia una parte considerevole del territorio extraurbano. L’hotspot è sempre incluso, consentendo di condividere i Giga con altri dispositivi senza limitazioni particolari, una funzione ormai essenziale per chi lavora o studia in mobilità.

L’offerta Very Mobile è valida anche in Unione Europea, dove sono utilizzabili 8,9 Giga di traffico dati, oltre a minuti e SMS inclusi, senza costi aggiuntivi. Restano bloccati di default i servizi a pagamento non richiesti, mentre chiamate internazionali e satellitari possono essere abilitate manualmente dall’utente, mantenendo così un controllo totale sull’esperienza d’uso.