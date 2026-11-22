Chi sta pensando di vendere PS5 si trova quasi sempre davanti allo stesso dubbio prima ancora di scattare le foto per l’annuncio. Che fine fanno i giochi digitali acquistati nel tempo, magari approfittando di sconti e promozioni? La buona notizia è che la situazione è molto più rassicurante di quanto possa sembrare, perché quei titoli non spariscono insieme alla console ma restano legati all’account di chi li ha comprati.

Mettere in vendita una PlayStation 5 è davvero questione di un attimo. Bastano un paio di scatti e qualche riga di descrizione per pubblicare l’inserzione online. Proprio questa rapidità però rischia di far passare in secondo piano un aspetto che merita attenzione, ovvero il destino della propria libreria digitale. Parliamo spesso di decine di titoli accumulati nel corso degli anni, una collezione che per molti giocatori ha un valore economico e affettivo tutt’altro che trascurabile.

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I giochi digitali PS5 seguono l’account e non la console

Il punto centrale è semplice da capire. I giochi digitali PS5 non appartengono fisicamente alla macchina su cui sono stati scaricati ma all’account PlayStation con cui sono stati acquistati. Per questo motivo non si trasferiscono con la console nel momento in cui passa nelle mani di un nuovo proprietario. Chi compra la PlayStation usata non si ritrova quindi i titoli del vecchio possessore, e allo stesso modo chi la cede non perde nulla di ciò che ha pagato.

Si tratta di una differenza sostanziale rispetto ai giochi su disco, che invece seguono l’oggetto fisico e possono essere venduti o regalati come qualsiasi altro bene. Con il digitale il discorso cambia completamente perché a contare è il profilo dell’utente e non l’hardware. Chi ha costruito la propria raccolta negli anni sfruttando le offerte può quindi separarsi dalla console con una certa serenità, sapendo che gli acquisti restano al loro posto, cioè collegati al proprio account.

Cosa fare prima di vendere la PS5

Questo non significa che si possa impacchettare la console e spedirla senza pensarci due volte. Prima di vendere PS5 ci sono due passaggi da non saltare. Il primo riguarda i salvataggi, ovvero i progressi accumulati nelle varie partite. I titoli rimangono nell’account ma i dati di gioco vanno messi al sicuro, così da evitare di dover ricominciare da zero ore e ore di avventure una volta tornati a giocare su un’altra macchina.

Il secondo passaggio è il ripristino della console. Riportare la PlayStation 5 alle condizioni iniziali permette di consegnarla al nuovo proprietario pulita, senza informazioni personali né collegamenti con il profilo del vecchio utente. È un’operazione che tutela entrambe le parti e che conviene fare solo dopo essersi accertati di aver salvato tutto ciò che serve, visto che il ripristino cancella il contenuto presente sulla macchina.

Seguendo questo ordine la cessione diventa un’operazione tranquilla. Prima si mettono al sicuro i dati, poi si riporta la console allo stato di fabbrica e solo a quel punto si procede con la vendita. I giochi digitali acquistati nel corso degli anni, compresi quelli presi durante sconti e promozioni, continuano a far parte dell’account di chi li ha comprati e non vengono ceduti insieme alla PS5.

Fonte: TecnoAndroid