Con Azure Linux 4.0 Microsoft cambia le fondamenta della distribuzione che alimenta la propria infrastruttura cloud e sceglie Fedora come nuova base tecnologica. Non si tratta di un semplice ritocco. Il sistema operativo sviluppato internamente dal colosso americano cresce, si allarga e punta a obiettivi decisamente più ambiziosi rispetto al passato, con l’idea di appoggiarsi a un ecosistema già maturo senza però rinunciare al controllo diretto sulla piattaforma.

A guardare con maggiore attenzione questa novità sono soprattutto gli amministratori di sistema e le organizzazioni che gestiscono applicazioni aziendali sulle infrastrutture cloud. L’intenzione è offrire un ambiente più versatile, capace di seguire le esigenze operative delle imprese senza obbligarle necessariamente ad acquistare una distribuzione commerciale. Ed è proprio questo il punto che rende la mossa interessante, perché aggiunge un elemento nuovo alla competizione tra i principali fornitori Linux.

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Addio a Common Base Linux, ora si riparte da Fedora

Il cambiamento più evidente riguarda l’abbandono dell’impostazione precedente, derivata da Common Base Linux, in favore di Fedora. Microsoft scommette così su un ecosistema RPM che moltissimi professionisti e sviluppatori conoscono già bene. Chi lavora ogni giorno con gli strumenti e le procedure tipiche del mondo Fedora si ritrova quindi su un terreno familiare, e avvicinarsi alla nuova Azure Linux diventa molto più semplice.

Sarebbe però sbagliato pensare a una semplice copia della distribuzione comunitaria. L’azienda tiene saldamente nelle proprie mani la selezione dei pacchetti, la creazione delle immagini e le politiche di aggiornamento. Ne esce una piattaforma che deriva da Fedora ma è stata cucita su misura per le necessità di Azure, con scelte precise su cosa includere e su come gestire il ciclo di vita del sistema.

Anche il kernel è stato personalizzato per dialogare meglio con l’ambiente virtualizzato di Microsoft. Al suo interno trovano posto driver pensati appositamente per l’hypervisor dell’azienda e una serie di ottimizzazioni dedicate all’esecuzione dei carichi di lavoro cloud. A completare il quadro c’è l’integrazione nativa con Defender for Cloud, Azure Monitor e Azure CLI, che punta a semplificare la vita di chi utilizza già i servizi della casa di Redmond e non vuole complicarsi la gestione quotidiana.

Nessun costo di licenza e un raggio d’azione più ampio

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il modello economico. Azure Linux 4.0 può essere utilizzata sulle infrastrutture cloud di Microsoft senza costi aggiuntivi per la licenza del sistema operativo. Restano ovviamente da mettere in conto le spese per le risorse di calcolo e per gli altri servizi eventualmente attivati, ma il sistema in sé non pesa sulla bolletta.

C’è poi un cambio di prospettiva piuttosto netto. La distribuzione non nasce più soltanto come base leggera per i container, perché Microsoft la propone anche per applicazioni web, database e carichi di lavoro legati all’elaborazione accelerata. Un’apertura che allarga parecchio il pubblico potenziale e permette all’azienda di presentarsi con un’alternativa concreta alle distribuzioni Linux commerciali.

Le ricadute potrebbero farsi sentire soprattutto tra le realtà che lavorano già su Azure e cercano di contenere i costi di gestione. Red Hat Enterprise Linux e SUSE Linux Enterprise rimangono soluzioni consolidate, forti di ecosistemi di supporto e certificazioni specifiche, ma la proposta di Microsoft introduce un’opzione in più da valutare con attenzione. La scelta di Fedora mostra inoltre quanto la collaborazione con le comunità open source possa diventare strategica anche per un grande fornitore commerciale. Il progetto è già disponibile su GitHub e segna un ulteriore passo nell’evoluzione del rapporto tra Microsoft e il software libero.

Fonte: TecnoAndroid