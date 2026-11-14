Beget, attacco wiper azzera il cloud: backup per metà dei VPS

Un attacco malware di tipo distruttivo ha costretto Beget, uno dei principali fornitori russi di servizi cloud, a ricostruire da zero l’intera infrastruttura. È stata la stessa società a comunicarlo, spiegando che nella notte del primo novembre 2026 l’aggressore è riuscito a entrare nei sistemi di gestione di tutta l’architettura aziendale e ha lanciato un wiper, cioè un programma pensato apposta per cancellare i dati presenti sui server.

L’intrusione è stata individuata poco dopo l’attivazione del codice malevolo. A quel punto il provider ha scollegato dalla rete tutte le macchine, una decisione drastica ma necessaria per evitare che il danno si allargasse al resto dell’infrastruttura. Non si parla di un operatore di nicchia. Beget è un nome di peso nel panorama russo del web hosting, della registrazione di domini e dei servizi cloud, con oltre 200.000 clienti tra negozi online, testate giornalistiche e realtà che si occupano di formazione.

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Cosa è andato perduto nei data center di Beget

In un aggiornamento più dettagliato diffuso il 3 novembre l’azienda ha chiarito la dinamica. Chi ha colpito ha ottenuto accesso al livello di gestione dell’intera architettura e da lì ha eseguito script capaci di azzerare i dati. Il bilancio è pesante perché tutto il contenuto dell’infrastruttura cloud è andato perso. Questo vale per i VPS, per lo storage S3 e per gli ambienti Kubernetes, ai quali si aggiungono le impostazioni della CDN e le configurazioni degli indirizzi IP.

Anche sul fronte dei backup le notizie non sono incoraggianti. Le copie binarie dei server virtuali sono sparite del tutto, mentre quelle a livello di file sono sopravvissute solo in parte. Una valutazione aggiornata al 6 novembre ha precisato che saranno disponibili più o meno per la metà degli utenti VPS. “Purtroppo è impossibile recuperare tutti i dati”, ha ammesso la società, aggiungendo di aver passato molto tempo a cercare soluzioni ma che, secondo le stime attuali, i backup dei file saranno accessibili solo a metà della clientela interessata. E non basta che una copia esista. Abbinarla al cliente giusto richiede tempo, un lavoro che il provider stesso descrive come “tecnicamente complesso”.

Mille server da controllare uno per uno

A più di una settimana dall’attacco informatico la situazione resta in evoluzione. Secondo l’azienda è stato ripristinato il 60% dell’hosting condiviso e il 40% dei server dedicati gestiti, mentre il lavoro di recupero prosegue. Lo sforzo richiesto è enorme. Circa 1.000 macchine devono essere verificate manualmente alla ricerca di vulnerabilità e di script nascosti prima di poter tornare in funzione.

La linea scelta da Beget è quella della massima prudenza, al punto da considerare ogni componente della propria infrastruttura come potenzialmente compromesso. “Stiamo quindi ripulendo tutto il possibile e rivedendo ogni punto potenzialmente vulnerabile, compresi quelli che prima non sembravano rappresentare un rischio”, ha spiegato il provider.

Dalle indagini svolte finora non sono emerse prove di tentativi di scaricare o modificare i dati presenti sui server violati. Tutto lascia pensare che l’operazione avesse un unico scopo, cioè la distruzione dei contenuti. La società ha informato la polizia e le agenzie governative e sta collaborando con aziende specializzate in sicurezza informatica per gestire le conseguenze dell’incidente e tornare operativa il prima possibile.

Fonte: TecnoAndroid