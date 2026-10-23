Uscite Xbox: da Final Fantasy Resonance a GTA VI il 19 novembre

Il calendario delle uscite Xbox delle prossime settimane è piuttosto ricco, con alcuni titoli molto attesi in arrivo su Xbox Series X|S tra la fine di ottobre e la seconda metà di novembre 2026. Si comincia già questa settimana e si arriva fino a uno dei nomi più pesanti dell’anno, cioè Grand Theft Auto VI. Accanto alle novità trova spazio anche una selezione di sconti su giochi già disponibili, perfetta per chi preferisce recuperare qualche titolo senza pagare il prezzo pieno.

Il primo appuntamento è fissato per il 22 ottobre con Final Fantasy Resonance, che arriva in formato digitale su Xbox Series X|S a 59,99 euro. Si tratta di una cifra in linea con quella di molte produzioni recenti, e con questo capitolo la settimana si apre all’insegna di una delle serie più conosciute del panorama videoludico. Chi segue il marchio da tempo ha già segnato la data, e ormai manca davvero poco.

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Ottobre tra Call of Duty e Remothered

Appena un giorno dopo, il 23 ottobre, tocca a Call of Duty: Modern Warfare 4, probabilmente il lancio più rilevante dell’intero mese per chi gioca su console Microsoft. Anche in questo caso la piattaforma di riferimento è Xbox Series X|S. Sul fronte del prezzo le proposte sono diverse: si va da 80,99 euro a 79,99 euro, fino a un’opzione decisamente più abbordabile da 56,99 euro. Una forbice ampia, che permette di scegliere con calma la soluzione più conveniente prima di procedere con l’acquisto.

Il 27 ottobre la scena passa invece a Remothered: Red Nun’s Legacy, disponibile anch’esso in versione digitale su Xbox Series X|S. Per questo titolo non è ancora stato indicato un prezzo, quindi chi è interessato dovrà tenere d’occhio lo store nei giorni vicini al debutto. Con questa uscita si chiude un mese di ottobre piuttosto movimentato, che in meno di una settimana mette in fila tre lanci di generi e stili molto differenti tra loro.

Novembre con GTA VI e le offerte del momento

Il vero piatto forte arriva il 19 novembre, quando debutterà Grand Theft Auto VI su Xbox Series X|S in formato digitale. Il gioco compare nel listino con due cifre, 67,47 euro e 79,99 euro, e proprio questa differenza di quasi 13 euro può fare la sua parte nella scelta. Per moltissimi giocatori sarà senza dubbio l’evento dell’anno, e l’attesa ormai si misura in poche settimane.

Nell’attesa dei nuovi arrivi conviene dare un’occhiata alle offerte Xbox attualmente in evidenza. Lo sconto più consistente riguarda Final Fantasy VII Remake Intergrade, che scende a 54,94 euro invece di 89,99, con un risparmio di circa 35 euro. Molto interessanti anche i due titoli motoristici: MotoGP 26 passa da 69,99 a 49,99 euro, mentre RIDE 6 cala da 70,99 a 50,99 euro, in entrambi i casi con 20 euro in meno sul prezzo pieno.

Tra le altre promozioni spicca The Blood of Dawnwalker, proposto a 55,99 euro anziché 69,99. EA Sports FC 27 si trova invece a 68 euro rispetto ai 79,99 di listino, mentre The Outer Worlds 2 costa 60,39 euro invece di 69,89. Code Vein II è disponibile a 59,99 euro al posto di 69,99 e Resident Evil Requiem scende a 71,90 euro dai 79,99 originali. Chiudono l’elenco LEGO Batman: L’Eredità del Cavaliere Oscuro, venduto a 63,99 euro invece di 69,99, e Ninja Gaiden 4, che passa da 69,99 a 64,90 euro.

Fonte: TecnoAndroid