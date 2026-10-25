Unitree UniUni: un’unica piattaforma IA per gestire più robot

Unitree Robotics ha presentato UniUni, una piattaforma pensata per gestire più robot nello stesso momento attraverso un’unica interfaccia, con il supporto dell’intelligenza artificiale. Già controllare un singolo automa resta oggi un’operazione tutt’altro che banale, figuriamoci coordinarne decine in contemporanea. Si tratta di una sfida di natura completamente diversa, che in Cina è stata presa molto sul serio. E a raccoglierla non è stata un’azienda qualsiasi, ma una delle realtà più in vista nel panorama consumer, che con UniUni prova a rendere più semplice un lavoro finora parecchio complicato.

Perché coordinare tanti robot umanoidi è così complicato

Vedere uno sciame di droni muoversi in perfetta sincronia lascia sempre a bocca aperta. Eppure, a guardare bene, si tratta di un esercizio relativamente semplice se confrontato con quello che serve per ottenere un risultato simile con dei robot umanoidi. In questo caso le variabili in gioco sono molte di più e ogni dettaglio conta, perché le macchine non si limitano a spostarsi nello spazio ma devono compiere movimenti articolati restando coordinate tra loro.

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Ogni unità deve infatti conoscere con precisione la propria posizione, eseguire i movimenti esattamente al momento giusto ed evitare qualsiasi interferenza con le altre presenti sulla scena. Già così il quadro appare piuttosto impegnativo. La faccenda però si complica ulteriormente quando gli automi devono cambiare formazione oppure adattarsi a una nuova coreografia, perché a quel punto ogni elemento del gruppo deve riorganizzarsi senza perdere il passo rispetto agli altri. Ed è proprio su questo terreno che la gestione di un gruppo di umanoidi mostra tutta la sua complessità, molto più di quanto accada con i velivoli che si muovono in cielo.

Come funziona UniUni tra LiDAR e istruzioni testuali

Per semplificare tutte queste operazioni l’azienda cinese ha puntato su un sistema di controllo centralizzato. L’idea alla base di UniUni è quella di riunire la gestione di interi gruppi di robot in un solo punto di comando, evitando di doversi occupare di ciascuna macchina separatamente. Una scelta che va dritta al cuore del problema, cioè la difficoltà di far lavorare insieme molti automi senza che uno intralci l’altro.

A rendere la piattaforma particolarmente interessante è il ruolo affidato all’intelligenza artificiale. Grazie a questa componente i movimenti dei robot possono essere modificati attraverso semplici istruzioni testuali, senza passaggi tecnici complessi. In pratica basta descrivere ciò che si desidera ottenere e il sistema interviene di conseguenza sulle azioni del gruppo, un approccio che abbassa parecchio la soglia di accesso a operazioni normalmente riservate a pochi specialisti.

Il funzionamento di Unitree UniUni parte dalla ricostruzione dell’ambiente circostante, affidata al LiDAR. Si tratta di una tecnologia che sfrutta impulsi laser per misurare le distanze e generare mappe tridimensionali dello spazio, così da offrire ai robot un riferimento preciso su dove si trovano e su cosa li circonda. Non è certo una soluzione nuova, visto che il LiDAR viene già ampiamente impiegato nei droni e nelle vetture a guida autonoma.

Fonte: TecnoAndroid