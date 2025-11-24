UniPoste Mobile, arrivano le nuove offerte con supporto al 5G

Al giorno d’oggi, gli utenti possono scegliere tra una vasta gamma di operatori telefonici, tra cui anche quelli virtuali. Tra questi, c’è anche l’operatore telefonico virtuale UniPoste Mobile. Quest’ultimo ha da poco aggiornato la sua proposta. In particolare, al catalogo sono state aggiunte le nuove offerte mobile che garantiscono il supporto alla navigazione con le nuove reti di quinta generazione.

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UniPoste Mobile aggiorna il catalogo, arrivano le nuove offerte con supporto al 5G

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale UniPoste Mobile ha aggiornato il suo catalogo di offerte. Come già accennato in apertura, l’operatore ha da poco aggiunto tra le sue proposte le nuove offerte mobile che garantiscono la navigazione con le nuove reti di quinta generazione. Queste si chiamano Big Easy 5G e Big Super Full 5G. Vediamo cosa includono.

Big Easy 5G : questa offerta arriva ad includere ogni mese fino a 3 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Nel bundle dell’offerta sono poi inclusi fino a 300 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 10 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 2,99 euro al mese.

: questa offerta arriva ad includere ogni mese fino a 3 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Nel bundle dell’offerta sono poi inclusi fino a 300 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 10 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a Big Super Full 5G: questa offerta arriva ad includere ogni mese fino a 180 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Nel bundle dell’offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 7,99 euro al mese.

Insomma, si tratta di offerte mobile davvero eccezionali e proposte sicuramente ad un prezzo estremamente conveniente. Ricordiamo comunque che l’operatore virtuale UniPoste Mobile sta continuando a proporre anche diverse offerte per navigare con connettività 5G.