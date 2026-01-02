Unieuro: promo per il clima con un regalo speciale per te

Rinnovare la casa significa scegliere con attenzione proposte capaci di durare nel tempo e di integrarsi con le abitudini moderne. Unieuro interpreta questo momento con una campagna che unisce qualità certificata e un incentivo tecnologico capace di fare la differenza. È possibile migliorare il comfort interno e allo stesso tempo ottenere un beneficio aggiuntivo? Quanto conta affidarsi a marchi riconosciuti quando si parla di climatizzazione? E perché non cogliere un’opportunità? Dove si trova un’altra promo tanto generosa?! Da nessun’altra parte.

La risposta di Unieuro si traduce in una selezione di climatizzatori accompagnata da un robot Roomba di ultima generazione a metà prezzo. Un messaggio diretto, costruito su convenienza reale e soluzioni pensate per l’abitazione odierna. L’iniziativa non si limita a proporre prodotti, ma suggerisce una visione più ampia della casa, dove automazione e controllo della temperatura convivono con semplicità. La forza della promozione risiede nella varietà dell’offerta e nella possibilità di scegliere il sistema più adatto, mantenendo sempre alto il livello tecnologico.

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Tecnologia e clima nella stessa promo

All’interno della proposta Unieuro trovano spazio modelli diversi per caratteristiche e prestazioni. Il Panasonic CU-2TZ41TBE è disponibile a 1098 euro, mentre il Bosch CL6001I-SET 26 WE Monosplit viene proposto a 648,90 euro. Ampia attenzione è riservata al Samsung WindFree Comfort a 698,90 euro, affiancato dall’Electroline Dualsplit 9000+12000BTu a 698,90 euro, ideale per più stanze. Non manca il Daikin Monosplit 9000BTu a 698,90 euro, insieme al Daikin al costo di 598,90 euro, soluzione essenziale e affidabile. Chiude la selezione il Haier Monosplit 9000BTu Flair a 598,90 euro. Ogni climatizzatore consente di accedere alla promozione sul robot Roomba, rafforzando il valore complessivo dell’iniziativa firmata Unieuro.