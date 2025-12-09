Unieuro: occasioni straordinarie per chi ama il gaming

Unieuro propone un assortimento che abbraccia diverse passioni, offrendo l’occasione di trovare ciò che desiderate senza rinunciare a un prezzo vantaggioso. Potreste decidere di rinnovare i vostri device, oppure scegliere qualcosa capace di rendere ancor più piacevoli i momenti condivisi con parenti o amici. Le offerte proposte vi accompagnano verso una selezione curata, pensata per rispondere alle esigenze sia di chi cerca innovazione sia di chi preferisce la semplicità di un titolo immediato da vivere insieme. Le proposte dello store diventano così un invito a celebrare questo periodo con un tocco di entusiasmo in più, attraverso articoli che portano divertimento e tecnologia in un’unica scelta.

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Scelte favolose da Unieuro

La selezione di Unieuro per questo Natale offre proposte pensate per soddisfare ogni tipo di passione videoludica. Tra le offerte più interessanti, nella gamma messa a disposizione spiccano da Unieuro, spiccano ora la Sony PlayStation 5 Digital Edition 825 GB Wi-Fi al prezzo iper conveniente di 349 euro e la Sony PlayStation 5 1 TB Wi-Fi Nero a 449 euro. Serve un nuovo Controller? Per voi in store ed online c’è anche il Controller wireless DualSense V2 al prezzo stracciato 54,99 euro! Ma tra questi un accessorio davvero favoloso, che cambierà il vostro modo di giocare, sono insieme i Sony PlayStation VR2 Occhiali immersivi FPV da Unieuro imperdibili al costo incredibilmente basso di 399,90 euro. Non perdete inoltre il Sony PlayStation Portal Remote-Player a 199,99 euro. Per chi vive l’universo Nintendo emergono diverse scelte da Unieuro tra cui Leggende Pokémon: Z-A al costo unico 58,99 euro, Just Dance 2026 ora in esclusiva ad appena 29,99 euro, la custodia rigida Nintendo 10015104 a 24,99 euro e i Joy-Con 2 Switch 2 a soli 89,99 euro, ideali per un Natale ricco di entusiasmo. Non perdete neanche un offerta ed andate da Unieuro!