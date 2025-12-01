Unieuro GRANDI PROMO: queste OFFERTE del Black Friday scadono oggi

Quando le promozioni tornano a invadere il mondo tech di Unieuro, è inevitabile chiedersi quale occasione vi farà gridare “lo voglio subito!”. Unieuro si prepara a salvare la vostra voglia di gaming con una gamma di prodotti pensata per farvi sorridere e sorprendere. Dalle console superpotenti agli accessori più furbi, qui c’è tutto quello che serve per dare una scossa alle vostre sessioni videoludiche. Non importa se siete veterani del joystick o se state approcciando al mondo dei videogiochi per la prima volta: Unieuro mette tutto in campo, così potrete trovare il regalo perfetto o il vostro prossimo gadget preferito senza stress. Le promozioni Unieuro comprendono console, titoli, accessori e dispositivi portatili, tutti pensati per rendere più facile combinare il necessario con il desiderato.

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Prodotti in primo piano da Unieuro

Se cercate il regalo perfetto, Unieuro vi offre una carrellata che fa brillare gli occhi. La Sony PlayStation 5 Digital Edition 825 GB Wi-Fi a 349 euro è pronta a farvi immergere nei giochi più recenti, e Unieuro ha pensato anche al Sony Controller wireless DualSense V2 a 54,99 euro, perché il controllo è tutto, soprattutto quando il vostro amico si diverte a prendergli il joystick! Se volete più spazio per le avventure, la Sony PlayStation 5 1 TB Wi-Fi Nero a 449 euro è l’ideale, e Unieuro sa bene che i giocatori non scherzano con la memoria.

Per gli amanti Nintendo, Unieuro propone Leggende Pokémon: Z-A Nintendo Switch a 58,99 euro, perfetto per catturare tutti i mostriciattoli, e Just Dance 2026 per Nintendo Switch a 29,99 euro, così potrete ballare anche voi senza sembrare dei robot impacciati. Per proteggere i vostri dispositivi, Unieuro suggerisce la Nintendo 10015104 custodia rigida a 24,99 euro, mentre i Nintendo Joy-Con 2 Switch 2 a 89,99 euro rendono le sfide tra amici ancora più epiche. Chi vuole davvero stupire può affidarsi ai Sony PlayStation VR2 Occhiali immersivi FPV a 399,90 euro, oppure al Sony PlayStation Portal Remote-Player a 199,99 euro, così potrete giocare ovunque, anche sotto le coperte senza farvi beccare! Unieuro, insomma, ha pensato a tutto per trasformare ogni regalo in un sorriso assicurato.