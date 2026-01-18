Un’app nascosta anticipa il software degli occhiali Google

Prima ancora dell’hardware, è il software a raccontare la direzione scelta da Google per i suoi occhiali smart. Una scoperta casuale ha portato alla luce l’app companion dedicata, emersa all’interno di una versione Canary di Android Studio. Il pacchetto funge da collegamento diretto tra smartphone e dispositivo indossabile. L’analisi dell’APK, pur senza accesso agli occhiali fisici, ha rivelato molte funzioni chiave. Le stringhe di codice descrivono un mondo pensato per essere fluido e contestuale.

Google sembra puntare su un’interazione naturale, riducendo al minimo le frizioni quotidiane. Alcune schermate coincidono con documenti ufficiali già noti. Altre appaiono più recenti, segno di un progetto in rapido sviluppo. Il software anticipa una gestione intelligente delle notifiche vocali. Gemini riconoscerà automaticamente quando l’utente sta parlando con qualcuno. In quei momenti, le notifiche verranno silenziate per evitare interruzioni. Il processo avverrà interamente sugli occhiali, senza inviare dati sensibili all’esterno. Audio e immagini non lasceranno il dispositivo. È una risposta diretta alle vecchie critiche sulla privacy. L’utente potrà anche sospendere manualmente le notifiche per periodi prestabiliti.

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Funzioni differenziate, audio puro e fotocamera sotto controllo degli occhiali Google

Il codice rivela anche una strategia di prodotto non uniforme. Non tutti gli occhiali supporteranno le stesse funzioni avanzate di Gemini. Alcuni messaggi avvisano quando l’hardware non è compatibile. Google sembra voler evitare compromessi sull’esperienza utente. Le capacità di intelligenza artificiale richiedono potenza elevata. Limitare certe funzioni ai modelli più performanti appare una scelta tecnica coerente.

Resta però il dubbio sulla longevità dei dispositivi. Il rischio di obsolescenza rapida è concreto. Interessante è anche la presenza della modalità audio-only. Google lancerà inizialmente occhiali privi di display. Tuttavia, anche i modelli futuri con schermo potranno disattivarlo. Questa opzione riduce i consumi e limita le distrazioni visive. È pensata per chi preferisce un’assistenza discreta. Il software include controlli per la luminosità, utili in ambienti diversi. Grande attenzione è riservata alla fotocamera. Il codice menziona registrazioni fino a 3K, indicate come sperimentali. La risoluzione 1080p appare come scelta più stabile. Google punta a bilanciare qualità e prestazioni. Cruciale è il sistema anti-registrazione nascosta. La registrazione viene bloccata se il LED visivo è coperto. È una misura pensata per garantire trasparenza. Il riferimento ai Google Glass è inevitabile. Hardware e software integrano la privacy come elemento strutturale.