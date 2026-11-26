Coinbase ha bloccato trasferimenti in criptovalute per circa 4 milioni di euro diretti a un gruppo di truffatori che, durante una diretta di Tesla seguita da oltre 500.000 spettatori, hanno usato un deepfake di Elon Musk generato con l’intelligenza artificiale per pubblicizzare un finto giveaway. Il meccanismo era semplice e insidioso allo stesso tempo, perché prometteva di raddoppiare qualsiasi somma inviata e ha spinto centinaia di utenti dell’exchange a tentare il versamento.

Tutto è successo durante la dimostrazione della cosiddetta “auto volante” di Tesla. I malintenzionati hanno allestito una falsa diretta su YouTube che sembrava trasmettere proprio quell’evento. Nel video compariva un Musk ricostruito dall’AI, accompagnato da indirizzi di wallet e da un codice QR, con la promessa che ogni criptovaluta spedita sarebbe tornata indietro moltiplicata per due.

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Secondo la piattaforma, nell’arco di circa due ore centinaia di clienti hanno provato a inviare milioni di dollari ai truffatori, e tra questi c’erano anche parecchi utenti di lunga data. I sistemi antifrode basati sull’intelligenza artificiale hanno però riconosciuto il raggiro e fermato circa il 91% dei trasferimenti tentati, per un valore complessivo vicino ai 4 milioni di euro.

Perché questa truffa crypto sfugge ai controlli tradizionali

A differenza dei classici furti di criptovalute, quelli che passano da account violati o credenziali rubate, qui le vittime hanno trasferito i fondi di propria iniziativa, convinte che la diretta fosse autentica. Coinbase spiega che proprio questo rende così difficile individuare schemi del genere, dato che le transazioni vengono create e approvate da titolari legittimi dei conti.

«La maggior parte delle difese contro le frodi è costruita per individuare attività che il cliente non ha autorizzato» ha spiegato l’azienda. «Qui non è successo questo. Il cliente aveva effettuato l’accesso, ha premuto conferma ed era convinto che fosse l’occasione della vita».

Come lavora l’agente AI che interviene sui trasferimenti

Il sistema di prevenzione dell’exchange si affida a modelli di machine learning che esaminano in tempo reale i trasferimenti in uscita, cercando segnali sospetti legati ai finti giveaway, all’imitazione di marchi noti e agli indirizzi di wallet appena creati. Quando scatta l’allarme entra in scena un agente AI che avvia una breve conversazione con il cliente, descrive le caratteristiche della possibile truffa e pone alcune domande pensate per aiutarlo a riconoscerla da solo.

Prima di mostrare le risposte all’utente, il sistema assegna loro un punteggio di affidabilità, così da capire quando servono ulteriori misure di protezione. L’aspetto più curioso è che l’agente non aveva mai incontrato questa specifica campagna. Ha però riconosciuto le tecniche di fondo, cioè la promessa di moltiplicare le criptovalute, la pressione del tempo legata a un evento in diretta e l’irreversibilità dei trasferimenti. Secondo la società l’intero processo di rilevamento e intervento si è svolto in automatico, senza alcun coinvolgimento umano.

«Ciò che colpisce è che l’agente non aveva mai visto questa truffa. I giveaway con deepfake legati al lancio di un prodotto in diretta non facevano parte del suo addestramento» ha dichiarato l’azienda. Non è stato ancora reso noto quanti trasferimenti siano effettivamente arrivati a destinazione né quanto denaro sia stato sottratto.

Musk, un’esca che i truffatori usano da anni

Il nome di Elon Musk e quelli delle sue aziende sono da tempo tra le esche preferite per le frodi legate alle criptovalute. I criminali hanno dirottato account Twitter verificati, inviato false offerte via email e invaso TikTok con promozioni fasulle. Per non cadere in queste trappole la raccomandazione è verificare ogni iniziativa sulle criptovalute attraverso i siti e i profili social ufficiali, senza fidarsi di dirette o codici QR mostrati nei video.

Non è nemmeno la prima volta che compaiono video manipolati del miliardario, già sfruttati per promuovere piattaforme di investimento truffaldine. In una campagna separata, basata su account Twitter verificati compromessi, i truffatori sono riusciti a rubare oltre 500.000 euro in criptovalute nel giro di una sola settimana.

Fonte: TecnoAndroid