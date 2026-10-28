tvOS 27.2 porta il surround a quattro HomePod su Apple TV 4K

Apple ha distribuito oggi tvOS 27.2, il primo aggiornamento importante per il sistema operativo tvOS 27 che anima Apple TV 4K. La novità che spicca più di tutte riguarda l’audio, perché con questa versione arriva il supporto al suono surround a quattro altoparlanti, una funzione pensata per lavorare insieme agli speaker HomePod. Non si tratta quindi di un semplice ritocco di routine ma di un intervento che cambia il modo in cui il televisore può dialogare con gli altoparlanti di casa Apple.

Il rilascio arriva in un momento piuttosto preciso del calendario, a pochi giorni dal debutto di nuovi prodotti legati proprio a questa funzione. L’aggiornamento prepara infatti il terreno per l’arrivo di HomePod mini 2 e della nuova generazione di Apple TV 4K, due dispositivi che entrano direttamente nel discorso del surround e che faranno la loro comparsa nelle prossime settimane.

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Come scaricare tvOS 27.2 su Apple TV

Ottenere il nuovo software è un’operazione semplice e richiede soltanto qualche passaggio. Per installare tvOS 27.2 basta aprire l’app Impostazioni su Apple TV, entrare nella sezione Sistema e poi selezionare la voce Aggiornamento software. A quel punto il dispositivo cerca la nuova versione disponibile e procede con il download e l’installazione.

Esiste però anche una strada ancora più comoda. Chi possiede una Apple TV e ha attivato gli aggiornamenti automatici del software non deve fare praticamente nulla, perché il sistema passerà a tvOS 27.2 in autonomia senza bisogno di interventi manuali. Una soluzione pratica per chi preferisce non controllare di continuo la presenza di nuove versioni e vuole semplicemente trovare il televisore già aggiornato.

Le combinazioni di HomePod per il suono surround

Il cuore della nuova versione è il supporto all’audio surround a quattro altoparlanti, una caratteristica compatibile con HomePod, HomePod mini 2 e con il prossimo Apple TV 4K. In pratica Apple TV 4K può essere abbinata a più speaker contemporaneamente, distribuendo il suono nella stanza per ottenere un effetto più ampio e coinvolgente rispetto a un singolo altoparlante.

Le configurazioni previste sono tre e lasciano un certo margine di scelta. La prima prevede l’uso di quattro HomePod mini 2, la seconda punta su quattro HomePod di seconda generazione, mentre la terza mescola i due modelli con due HomePod e due HomePod mini 2. Questa flessibilità permette di combinare speaker diversi all’interno dello stesso impianto, così da adattare la configurazione a ciò che si ha già in casa o a ciò che si intende acquistare. Sul fronte delle uscite il calendario è già definito. HomePod mini 2 arriverà sul mercato il 30 ottobre, mentre la quarta generazione di Apple TV 4K sarà disponibile a partire dal 13 novembre.

Fonte: TecnoAndroid